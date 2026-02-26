Betongarbetare | S:t Eriks | Ockelbo
Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Ockelbo Visa alla betongarbetarjobb i Ockelbo
2026-02-26
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Ockelbo
, Sandviken
, Gävle
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I vår fabrik i Ockelbo är vi specialiserade på Infrastruktur med fokus på järnväg. Produkterna levereras till kunder i både Sverige och Norge. Med sin placering är detta vår nordligaste fabrik och här arbetar cirka tolv medarbetare - och tillsammans skapar vi lösningar som håller i generationer.
Dina arbetsuppgifter:
Arbeta med drift och skötsel av utrustning och se till att maskinerna fungerar enligt plan.
Producera och rapportera enligt den aktuella produktionsplaneringen
Ansvara för att i sitt dagliga arbete verka för ökad tillgänglighet och produktivitet
Genomföra kontroller enligt våra rutiner och standarder för att säkerställa produktkvalitet.
Följa företagets och arbetsplatsens säkerhets- och skyddsföreskrifter
Medverka aktivt i företagets förbättringsarbete, främst inom sitt eget arbetsområde och alltid inom Hälsa & Säkerhet
Personliga egenskaper:
I tjänsten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är driven och engagerad i ditt arbete. Du är även mån om noggrannhet och kvalité i dina arbetsuppgifter samtidigt som du tycker om att jobba i ett effektivt tempo. Självklart ser vi det som en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbetat med betonggjutning, svetsning eller liknande men ser det inte som något krav. Det är meriterande om du innehar tillstånd för travers samt motvikstruck.
Krav:
• B-körkort (för att ta sig till och från arbetsplatsen)
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Truckkort
• Traversutbildning
• Heta arbeten
Övrigt:
Detta är en direktrekrytering till S: Eriks som genomförs i samarbete med Lernia. Vid rekrytering tillämpar vi bakgrundskontroll och drogtester.
Om S:t Eriks:
S:t Eriks är en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur. Vi är cirka 550 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige och koncernen har en årsomsättning om cirka 1,5 miljarder kronor. S:t Eriks är en del av Volati.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Otto Johansson via e-post: otto.johansson@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285888-1862833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Ockelbo kommun (visa karta
)
816 30 OCKELBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9765184