Betongarbetare sökes till Luleå
2026-01-23
ExpanderaMera har ett stort antal kunder som söker efter drivna betongare och armerare till projekt i Luleå. Bland våra kunder återfinns många av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Vi erbjuder ett givande och utmanande arbetsklimat med goda möjligheter till personlig utveckling.
Du som söker tjänsten som betongarbetare / armerare har yrkesutbildning eller flera års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten. Du ska kunna läsa ritningar, vara självgående och duktig på armering. Meriterande om du har körkort men det är inget krav. Du bör kunna prata svenska.
Är du den betongarbetare /armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som betongarbetare eller armerare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: jobb@expanderamera.se
