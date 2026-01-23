Betongarbetare sökes till Luleå

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Luleå
2026-01-23


Visa alla betongarbetarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Luleå, Piteå, Skellefteå, Gällivare, Umeå eller i hela Sverige

ExpanderaMera har ett stort antal kunder som söker efter drivna betongare och armerare till projekt i Luleå. Bland våra kunder återfinns många av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Vi erbjuder ett givande och utmanande arbetsklimat med goda möjligheter till personlig utveckling.
Du som söker tjänsten som betongarbetare / armerare har yrkesutbildning eller flera års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten. Du ska kunna läsa ritningar, vara självgående och duktig på armering. Meriterande om du har körkort men det är inget krav. Du bör kunna prata svenska.
Är du den betongarbetare /armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som betongarbetare eller armerare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
972 33  LULEÅ

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9702710

Prenumerera på jobb från ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB: