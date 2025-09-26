Betongarbetare på Traktamente

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2025-09-26


Är du den betongarbetare som vi letar efter? Se hit!
Nu söker vi betongarbetare till kommande uppdrag på traktamente.
Arbetsuppgifterna är varierande och du ska kunna jobba som en del av gruppen men även självständigt beroende på projekt.

Yrkesbevis som betongarbetare eller erfarenhet inom yrket minst 6 år
Kan förstå och kommunicera på svenska eller engelska
Körkort B meriterande

Tveka inte och kontakta oss redan idag!
Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna.
Du är välkommen kontakta oss på 08 530 343 78 eller mejla till jobb@expanderamera.se

Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Detta är ett heltidsjobb.

Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

ExpanderaMera

9528441

