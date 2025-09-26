Betongarbetare på Traktamente

Är du den betongarbetare som vi letar efter? Se hit! Nu söker vi betongarbetare till kommande uppdrag på traktamente. Arbetsuppgifterna är varierande och du ska kunna jobba som en del av gruppen men även självständigt beroende på projekt.
Kravprofil för detta jobb Yrkesbevis som betongarbetare eller erfarenhet inom yrket minst 6 år Kan förstå och kommunicera på svenska eller engelska Körkort B meriterande
Tveka inte och kontakta oss redan idag! Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna. Du är välkommen kontakta oss på 08 530 343 78 eller mejla till jobb@expanderamera.se