Betongarbetare | Lernia | Vislanda

2025-09-02
Är du en skicklig betongarbetare med öga för detaljer och en passion för att forma hållbara konstruktioner? Vår kund i Vislanda söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtiden tillsammans med ett erfaret team. Ta chansen att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som betongarbetare kommer du att arbeta med gjutning, armering och efterbehandling av betongkonstruktioner hos vår kund. Du ansvarar för att säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer samt i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Dagliga uppgifter inkluderar förberedelse av arbetsytor, hantering av betongblandningar, ritningsläsning och underhåll av utrustning. Du samverkar med andra yrkesgrupper för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ byggprocess. Din roll är avgörande för projektets framgång.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av betongarbete och en relevant yrkesutbildning inom bygg och anläggning. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med olika typer av betongkonstruktioner och behärska nödvändiga verktyg och tekniker. God förmåga att följa arbetsritningar och säkerhetsföreskrifter är också nödvändig.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
