Betongarbetare | Lernia | Vislanda

Är du redo att sätta din prägel på framtidens byggprojekt? Hos vår kund i Vislanda får du chansen att arbeta med ett erfaret team och utvecklas i en dynamisk miljö. Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som betongarbetare kommer du att ansvara för gjutning, armering och efterbehandling av betongkonstruktioner hos vår kund. Du säkerställer att arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer samt följer gällande säkerhetsföreskrifter.
Om dig
Formell kompetens
Gedigen erfarenhet av betongarbete
Relevant yrkesutbildning inom bygg och anläggning
Dokumenterad erfarenhet av olika typer av betongkonstruktioner
Behärskar nödvändiga verktyg och tekniker
Förmåga att följa arbetsritningar och säkerhetsföreskrifter
Erfarenhet av gjutning, armering och efterbehandling av betongkonstruktioner
Kunskap i ritningsläsning
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bemanning.kalmar@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6855243-1903720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
342 52 VISLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9808953