Betongarbetare | Lernia | Växjö
Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Växjö Visa alla betongarbetarjobb i Växjö
2026-06-11
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Vi söker dig som vill arbeta praktiskt med betong och som trivs i en aktiv och varierande arbetsmiljö. Som konsult hos oss får du en omväxlande arbetsdag och möjlighet att bidra i projekt där kvalitet och tempo är viktiga.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Tillträde: vecka 36
Anställningsform: Visstidsanställning (heltid), möjlighet till förlängning
Placeringsort: Vislanda
Tillgängliga skift: 2-skift med möjlighet till dagtid
I rollen som betongarbetare arbetar du i produktion och på byggarbetsplatser med betongrelaterade arbetsmoment. Arbetet är praktiskt och varierat och kan innefatta formbygge, armering, gjutning, efterbearbetning och ytskiktsarbeten. Du deltar i hela arbetsprocessen från förberedelse till färdig produkt och samarbetar nära kollegor och arbetsledare för att säkerställa att arbetet håller rätt kvalitet och följer tidplan.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Förberedelse och uppsättning av formar
Armeringsarbete och placering av armeringsjärn
Utläggning av betong
Utjämning och efterbehandling av ytor
Rengöring och underhåll av maskiner och verktyg
Följa säkerhetsrutiner och arbetsplatsens instruktioner
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och som trivs med fysiskt arbete. Du arbetar noggrant, har ett strukturerat arbetssätt och bidrar till ett positivt samarbete i teamet. Flexibilitet och vilja att lära är viktigt då arbetsuppgifterna kan variera mellan projekt.
Du trivs med att arbeta i ett tempo där kvalitet och säkerhet prioriteras. Erfarenhet av betongarbete är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas väger tungt.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av bygg- eller betongarbete eller relevant utbildning
Meriterande
Yrkesbevis eller utbildning inom betong/bygg
Truckkort A+B
Kunskap om armering och gjuttekniker
Erfarenhet av mark- och grundarbeten
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vaxjo@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7895115". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Västra Esplanaden 5 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9960248