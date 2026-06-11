Betongarbetare | Lernia | Växjö

Lernia Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Växjö
2026-06-11


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Vi söker dig som vill arbeta praktiskt med betong och som trivs i en aktiv och varierande arbetsmiljö. Som konsult hos oss får du en omväxlande arbetsdag och möjlighet att bidra i projekt där kvalitet och tempo är viktiga.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Om tjänsten
Tillträde: vecka 36

Anställningsform: Visstidsanställning (heltid), möjlighet till förlängning

Placeringsort: Vislanda

Tillgängliga skift: 2-skift med möjlighet till dagtid

I rollen som betongarbetare arbetar du i produktion och på byggarbetsplatser med betongrelaterade arbetsmoment. Arbetet är praktiskt och varierat och kan innefatta formbygge, armering, gjutning, efterbearbetning och ytskiktsarbeten. Du deltar i hela arbetsprocessen från förberedelse till färdig produkt och samarbetar nära kollegor och arbetsledare för att säkerställa att arbetet håller rätt kvalitet och följer tidplan.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:

Förberedelse och uppsättning av formar

Armeringsarbete och placering av armeringsjärn

Utläggning av betong

Utjämning och efterbehandling av ytor

Rengöring och underhåll av maskiner och verktyg

Följa säkerhetsrutiner och arbetsplatsens instruktioner

Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och som trivs med fysiskt arbete. Du arbetar noggrant, har ett strukturerat arbetssätt och bidrar till ett positivt samarbete i teamet. Flexibilitet och vilja att lära är viktigt då arbetsuppgifterna kan variera mellan projekt.
Du trivs med att arbeta i ett tempo där kvalitet och säkerhet prioriteras. Erfarenhet av betongarbete är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas väger tungt.
Formell kompetens

Körkort B & tillgång till bil

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av bygg- eller betongarbete eller relevant utbildning

Meriterande

Yrkesbevis eller utbildning inom betong/bygg

Truckkort A+B

Kunskap om armering och gjuttekniker

Erfarenhet av mark- och grundarbeten

Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vaxjo@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7895115".

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Västra Esplanaden 5 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9960248

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