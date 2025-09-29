Betongarbetare Kristianstad
2025-09-29
Betongaarbetare Kristianstad
Isaksson Byggbemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg - och fastighetsbranschen. Isaksson Byggbemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen.
Betongarbetare till vår kund i Kristianstad
Just nu söker vi betongarbetare till vår kund i Kristianstad. Du kommer att arbeta på ett nybyggnadsprojekt tillsammans med andra yrkesarbetare. Här finns det goda utvecklingsmöjligheter och en stor uppskattning för väl utfört arbete!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av personal till Sveriges ledande företag inom bygg- och anläggning. Du kommer bli anställd hos Isaksson Byggbemanning och uthyrd till våra kunder. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal.
Som anställd hos oss kommer vi kunna erbjuda dig omväxlande och spännande arbetsplatser hos Sveriges ledande företag inom bygg och anläggning. Du omfattas av kollektivavtal anställningsvillkor gällande lön, semester, försäkringar och pension. För oss är det viktigt att du känner av vår närvaro och stöd under din anställning.
På Isaksson brinner vi även för våra medarbetares välmående och vi är ett företag som styrs av våra värdeord: Glädje, Engagemang, Kvalitet och Framåtanda

Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du arbeta med att formgivning, armering och gjutning betongkonstruktioner och plattor till nyproduktionsprojekt. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra betongarbetare och träarbetare.
Vem söker vi?
• Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete som betongarbetare. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan läsa ritningar, arbeta självständigt och duktig på armering och gjutning.
• Goda svenska språkkunskaper och B-körkort är krav.
• Vi ser det som starkt meriterande om du har yrkesbevis.
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emila Olsson på telefonnummer 0709- 35 00 40 eller via e-mail emila@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande. Vi tar inte emot ansökningar över e-post.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Byggbemanning AB
(org.nr 559356-0120) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erica Stråhle 0760169500 Jobbnummer
