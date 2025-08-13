Betongarbetare för snabb start sökes
2025-08-13
Vi söker nu betongarbetare till ett företag som är en av marknadens främsta aktörer inom branschen på internationell nivå.
Är du en glad och positiv person med rätt attityd och inställning?
Här har du då chansen till ett nytt spännade arbete, med varierande arbetsuppgifter.
Arbetet innefattar, formning, armering, cellplats och gjutning
Merterande om du;
• har tidgare erfarenheter ifrån något hantverksyrke.
• arbetat med betong sedan tidigare.
• är en allmänt händig och intresserad hemmasnickare.
Givetvis lägger vi stor fokus på våra 10 beteenden som är:
punktlig, positiv, förberedd, att anstränga sig, visa arbetsmoral, positivt kroppsspråk, ge energi, ha passion, att vara öppen för coaching samt att göra det lilla vilket även vår kund gör....är vi din nya arbetsgivare.
Krav: Körkort och egen bil.
Tjänsten kommer att tillsättas löpande.
Frågor besvaras av Andreas Andersson på tel.nr: 0705-495027
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Add-Up Bemanning AB (org.nr 559086-7973)
Addup bemanning
Andreas Andersson andreas.andersson@addup.se
