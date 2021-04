Betongarbetare Finja Prefab Hultsfred - Finja Prefab AB - Betongarbetarjobb i Hultsfred

Finja Prefab AB / Betongarbetarjobb / Hultsfred2021-04-08Tjänsten ingår i Finja Prefab AB som levererar såväl färdiga system som skräddarsydda lösningar för flerbostadshus, villor, industri och kontor, lantbruk samt offentlig miljö. Allt efter våra kunders behov och önskemål.Vi söker nu betongarbetare till vår fabrik i Hultsfred.Som betongarbetare ingår du i ett arbetslag där samarbete är en viktig kompetens, du formar, armerar, isolerar och gjuter olika typer av betongelement enligt ritning och kvalitetskrav.Bakgrund och egenskaper:För oss är det viktigt att du som person vill arbeta inom produktion och trivs med det. Vi vill att du är noggrann, ansvarstagande, driven och har ett högt säkerhetstänkande. Då vissa arbetsmoment kan upplevas som tunga ser vi en god fysik och hälsa som en betydelsefull förutsättning för denna tjänst.Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter inom betongproduktion är det meriterande. Har du dessutom utbildning inom bygg och kunskaper i ritningsläsning är det ett stort plus. Vi söker även er som har svetskunskaper, dock inte licenssvets, men vana från att arbeta med plåt.2021-04-08Omfattning: Heltid. Tjänsten är visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.Placering: Fabriken i Hultsfred.Arbetstid: Dagtid (olika arbetstidsvarianter förekommer)Intervjuer kan komma att ske löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast, dock senast den 14 maj.Vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Daniel Johansson ProduktionsledareVarmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidMånadslön enligt lokalt löneavtal, IF MetallSista dag att ansöka är 2021-05-14Finja Prefab AB5677516