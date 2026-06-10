Betongarbetare Entreprenad
Peab Sverige AB / Betongarbetarjobb / Jönköping Visa alla betongarbetarjobb i Jönköping
2026-06-10
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Nu söker vi betongarbetare till våra nybyggnadsprojekt inom Jönköpings län! Vi söker dig som har svenskt yrkesbevis och några års yrkeserfarenhet från branschen.
Du är händig och ansvarstagande i ditt arbete, har stort eget driv och tar initiativ. Vidare är du en lagspelare som trivs arbeta i team och du bidrar till ett gott samarbetsklimat. Att du har en hög säkerhetsmedvetenhet i ditt arbete ser vi som en självklarhet eftersom vi prioriterar en säker arbetsmiljö.
Förutom dina kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Då vi närmar oss semestertider kan svar dröja till slutet av augusti.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 JÖNKÖPING Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Martin Alexandersson martin.alexandersson@peab.se Jobbnummer
9957889