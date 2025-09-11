Betongarbetare/armerare start omgående

Prowork Stockholm AB / Betongarbetarjobb / Nyköping
2025-09-11


Nu söker vi erfarna betongarbetare/armerare till ett projekt i Södertälje med start omgående!

Du som söker tjänsten skall ha jobbat som betongare/armerare i minst 5 år och har yrkesbevis.
Gärna att du har jobbat med större konstruktioner och är duktig på armering då vi har flera projekt som jobbar med avancerad armering.
Du skall kunna jobba självständigt, läsa ritningar och ha en bra förståelse för ditt arbete

Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten idag!

Publiceringsdatum
2025-09-11

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Minimum 5 års erfarenhet som betongarbetare.
Yrkesbevis

Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
HLR

Körkortskrav
Uppdraget är i Södertälje
Vad kan vi erbjuda? Marknadsmässig lön och trevliga arbetskamrater samt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Stockholm AB (org.nr 556925-4591)
611 93  NYKÖPING

Kontakt
Affärsområdeschef
Adnan Kayhan
+46763368454

Jobbnummer
9504729

