Betongarbetare/armerare start omgående
Prowork Stockholm AB / Betongarbetarjobb / Nyköping Visa alla betongarbetarjobb i Nyköping
2025-09-11
Nu söker vi erfarna betongarbetare/armerare till ett projekt i Södertälje med start omgående!
Du som söker tjänsten skall ha jobbat som betongare/armerare i minst 5 år och har yrkesbevis.
Gärna att du har jobbat med större konstruktioner och är duktig på armering då vi har flera projekt som jobbar med avancerad armering.
Du skall kunna jobba självständigt, läsa ritningar och ha en bra förståelse för ditt arbete
Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten idag! Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Minimum 5 års erfarenhet som betongarbetare.
Yrkesbevis
Meriterande:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
HLRKörkortskrav
Uppdraget är i Södertälje
Vad kan vi erbjuda? Marknadsmässig lön och trevliga arbetskamrater samt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591)
611 93 NYKÖPING Kontakt
Affärsområdeschef
Adnan Kayhan +46763368454 Jobbnummer
9504729