Betongarbetare
Peab Sverige AB / Betongarbetarjobb / Stenungsund Visa alla betongarbetarjobb i Stenungsund
2026-07-02
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eller i hela Sverige
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm
Är du en skicklig yrkesarbetare med kunskap inom betong? Vill du arbeta i ett gott gäng med engagerade och skickliga kollegor? Har du tröttnat på att ligga borta, vill till en mindre arbetsgrupp eller söker nya utmaningar? Nu söker vi på Peab Anläggning nya medarbetare, läs gärna mer om tjänsten och skicka in din ansökan till oss!
Rollen hos oss
Vi arbetar med olika typer av anläggningsprojekt på industrierna i Stenungsund. Här utför vi underhållsarbete samt projekt i både större och mindre skala och till viss del även nyproduktion.Tjänsten innebär arbetsuppgifter inom betong; formning, armering, gjutning och till viss del även mark- och anläggningsuppgifter. Tjänsten är på heltid med start under hösten 2026. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet i ditt yrke, positivt om du har erfarenhet från industrin, men inget krav. Vi söker helt enkelt dig som är skicklig i ditt yrke och som är noggrann och ansvarstagande. Du bör även ha ett gott omdöme och säkerhetstänk eftersom man jobbar i en riskfylld verksamhet. Hos oss kommer du jobba både självständigt och i grupp, och vi ser gärna att du är en positiv och lösningsorienterad person som bidrar till en god trivsel i teamet. Eftersom arbetet sker på ett fast driftställe söker vi framförallt personal som bor i närområdet eller har pendlingsavstånd.
Krav för tjänsten:
Minst tre års erfarenhet som Betongarbetare
Innehar B-körkort
God kunskap i svenska, kunna göra dig förstådd och förstå andra
Meriterande:
Yrkesbevis som Betongarbetare
Tidigare erfarenhet från industrin
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdagen för tjänsten är 16/8. Skicka in CV eller meritförteckning så vi ser vilken erfarenhet du har, samt ett personligt brev där du beskriver dig som person. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta HR-partner Jennifer Bergman per mail: jennifer.bergman@peab.se
Vi kommer tyvärr inte kunna besvara några frågor eller återkoppla kring rekryteringsprocessen under semesterperioden v.28-32. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Christopher Wassberg christopher.wassberg@peab.se Jobbnummer
9990220