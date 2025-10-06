Betongarbetare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Betongarbetarjobb / Arboga
2025-10-06
eller i hela Sverige
Vi söker Betongarbetare!
I rollen som betongarbetare arbetar du praktiskt med att bygga och forma framtidens hållbara byggnadsverk. Du kommer att arbeta med formbyggnad, armering och gjutning av betong utifrån ritningar och instruktioner. En viktig del i ditt dagliga arbete är att säkerställa att arbetet genomförs med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara lösningar. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team där god stämning, gemenskap och hög säkerhet prioriteras.
Kvalifikationer Tidigare erfarenhet från byggbranschen, särskilt inom armering eller betong.
God kunskap i ritningsläsning och förmåga att arbeta efter tekniska arbetsunderlag.
Truckkort och/eller traverskort är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God fysisk förmåga och vilja att utföra fysiskt arbete.
Personliga egenskaper - Vem söker vi? Du är ansvarstagande och sätter alltid säkerheten först.
Du har hög arbetsmoral, är lösningsorienterad och bidrar med en positiv attityd.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetstid, placering och arbetsvillkor Tjänsten är på heltid och innebär dagliga arbetspass.
Ansökan - Så söker du rollen som Betongarbetare
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan med CV idag! Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Vi uppmuntrar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser fram emot att få in din ansökan! Ersättning
