Betongarbetare - Prefab Fabriksproduktion

Om jobbet
Vi söker nu flera betongarbetare till en modern prefabfabrik i Falkenberg. Här tillverkas prefabricerade betongelement till byggprojekt runt om i Sverige. Som en del av produktionsteamet kommer du att arbeta praktiskt med formsättning, armering, gjutning och efterbearbetning av betongelement. Du får följa hela processen - från ritning till färdig produkt redo för leverans. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor i ett engagerat team.
Arbetstiderna är flexibla och det finns möjlighet att jobba in timmar för att vara ledig vid behov.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av prefabricerade betongelement (väggar, bjälklag etc.)
• Formsättning, armering, gjutning
• Läsning av ritningar och tolka tillverkningsunderlag
• Samarbete i team och delaktighet i produktionens hela flöde: från tillverkning till färdig produkt, redo för leveransKvalifikationer
• Grundläggande erfarenhet från betongarbete, gjutning, armering
• God förmåga att läsa ritningar och tillverkningsunderlag
• Noggrann, effektiv och kvalitetsmedveten
• Grundläggande svenska eller engelska Om företaget
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag baserat i Norrköping, specialiserat på bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar med välrenommerade företag och erbjuder en trygg anställning med bra villkor.
Så behandlar vi dina personuppgifter
När du skickar in din ansökan till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi använder uppgifterna enbart i rekryteringssyfte. Din ansökan kommer att sparas i upp till 6 månader från mottagandet. Därefter raderas den, om du inte samtyckt till fortsatt lagring.
Du har rätt att:
Begära information om vilka uppgifter vi har om dig
Få felaktiga uppgifter rättade
Begära att uppgifterna raderas när som helst
Vill du utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på: cv@bygglove.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015), https://www.bygglove.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karolina Pawlowski pawlowski.karolina@gmail.com +46 72 716 52 03 Jobbnummer
9565158