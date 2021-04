Betong , Plattsättning - Arkirest AB - Snickarjobb i Linköping

Arkirest AB / Snickarjobb / Linköping2021-04-04Är du en bra byggare som gillar raka väggar och har högt ordningssinne, är en duktig problemlösare och gör noggranna arbeten med högsta kvalitet, så kanske ARKIGROUP kan bli din nya arbetsgivare.Du som söker ska ha erforderliga behörigheter och kan påvisa din yrkesskicklighet via tidigarereferenser. B-Körkort krävs för att du för att kunna köra företagets servicebilar.Du kommer att vara på plats under byggprojektet och ta beslut samt leda arbetet framåt. Vi ser att du kan ta eget ansvar, jobba självständigt men även i grupp, därför är samarbetsförmåga av stor vikt.Minst 1 års erfarenhet i en roll som arbetsledare.Erfarenhet inom betongarbete.Erfarenhet eller Utbildning inom murningErfarenhet eller Utbildning Plattsättare till Kakel och Golvsom personHjälpsam och van vid att arbeta i såväl lag som självständigt.Flexibel i ditt sätt att arbeta på, samt inte rädd för att ta dig an nya uppgifter.OM OSSARKIGROUP är flera sammankopplade företag som erbjuder tjänster med olika inriktningar men med fokus på att leverera en heltäckande service. Vårt utgångsläge ligger i kundens ursprungsidé och vi arbetar från den till slutgiltig besiktning.Vi motiveras av en övertygelse om att alla människor ska ha tillgång till utmärkt prisvärd design i sina hem, på sina arbetsplatser, i skolor, på fritidsområden och kulturområden. Vi arbetar för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.ARKIGROUP fokuserar på kvalitet från första utkastet. Vi jobbar med personal som är utbildade och erfarna samt ger er den trygghet som krävs i projekt och i affärer med oss. Vi ger våra kunder bekvämlighet och komfort när ni samarbetar och handlar av oss. Vårt huvudkontor ligger i Linköping. ARKIGROUP finns här för att skapa kundens dröm.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-05-04Arkirest ABKolfallsgatan 1758273 Linköping5671456