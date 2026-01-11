Betong Bils chaufför
2026-01-11
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Vi söker chaufförer till betongbil i Storstockholm!
OBS! Läs annonsen innan ni skickar er intresseanmälan. Om du inte bor i Stockholm och du har inte egen Person bil du passar inte för jobbet.
Nu söker vi härliga och drivna chaufförer som vill arbeta heltid och som inte tvekar att ta övertid när det behövs. Att köra betongbil är inget vanligt jobb - när vi startar en stor gjutning måste uppdraget slutföras. Känns det spännande? Då ska du läsa vidare!
Vad vi söker
Du är en positiv och serviceinriktad person med god fysik, som gillar att köra lastbil och trivs ute på vägarna. Du sätter kunden i fokus och är:
Ordningsam och social
Ansvarstagande och självgående
Lösningsorienterad och strukturerad

Publiceringsdatum: 2026-01-11

Kvalifikationer
C-körkort. Giltigt
Digitalt färdskrivarkort giltigt
YKB. Giltigt
. Svenska språket
Vem kan söka?
Man, kvinna, ung eller äldre - alla är välkomna att söka!
Det viktigaste är att du gillar jobbet och vill ge våra kunder bästa möjliga service.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan direkt till: nivar2007@hotmail.com
Med vänlig hälsning,
Karwan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: nivar2007@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Markera med Betong bil.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sidra Betong Bil AB
(org.nr 559480-5086) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677371