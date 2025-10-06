Betarens vårdboende söker undersköterska
2025-10-06
Vill du jobba med oss?
På Betarens vårdboende finns 29 lägenheter fördelat på 3 våningar/avdelningar, två av avdelningarna är demensinriktat.
På boendet arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, enhetschef och administratör/samordnare.
Vi söker en engagerad och positiv undersköterska som vill arbeta med personcentrerad omsorg samt bidra till utveckling av Betarens vårdboende.
Vad kan vi erbjuda dig?
Med brukaren i fokus kommer du att samarbeta med andra professioner så som till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
Vi strävar efter att Betarens vårdboende ska vara en plats där både brukare och medarbetare trivs
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt varannan helg.
Dina framtida arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
När du arbetar på boendet är den huvudsakliga arbetsuppgiften att utforma en trygg och säker personlig vård för de boende. Du arbetar för att ta tillvara individens egna resurser, du stödjer hen i dennes tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag.
Du arbetar utifrån individens genomförandeplan och beslutade omvårdnadsinsatser. Du dokumenterar enligt SoL, utvärderar och följer upp insatserna.
Du kommer att vara kontaktman för en eller flera individer. Så småningom kan du även komma att bli utsedd som ombud för till exempel dokumentation, inkontinens eller få ansvar för att handleda ny personal eller elever.
Rollen innebär också
- Medicindelegering
- Anhörigkontakter
- Tillreda måltider
- Stödja individen med skötsel av hemmet
Vem är du?
Vi söker dig som är undersköterska.
Du känner stort engagemang för omsorgsarbetet, är empatisk och lyhörd för individens behov.
Du är social, ser varje individ och har god förmåga att skapa kontakter och hitta lämpliga samtalsämnen som lockar till delaktighet.
Du är bekväm med att självständigt planera och genomföra brukaraktiviteter.
Du har datorvana och är kunnig inom social dokumentation.
Goda kunskaper i svenska krävs, både i tal och skrift.
Du är en lagspelare och bidra till ett positivt arbetsklimat.
För att trivas behöver du vara flexibel och kunna växla mellan olika uppdrag och förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och därför uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.
Tillträde efter överenskommelse.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
