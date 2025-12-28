Betald traineeutbildning till vindkraftstekniker | Piteå
Manpower AB / Maskinreparatörsjobb / Piteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Piteå
2025-12-28
Vill du starta en spännande karriär inom förnybar energi? Nu erbjuder Manpower en unik möjlighet att gå en betald traineeutbildning till vindkraftstekniker! Utbildningen sker i Norge och ger dig rätt kompetens för att arbeta hos en av våra kunder inom den växande vindkraftsbranschen i Piteå med omnejd. Ansök idag och ta första steget mot ett framtidsyrke som vindkraftstekniker!
Det här är en anställning hos oss på Manpower. Du får trygg anställning och lön under hela utbildningsperioden. Målet är att utbildningen ska leda till en anställning hos en av våra kunder, vilket ger dig både erfarenhet och en stark start på din karriär.
Om utbildningen
Vi söker dig som vill utbilda dig till vindkraftstekniker och bidra till den gröna omställningen. Under utbildningens gång kommer du att få en bred kompetens genom teoretiska och praktiska moment. Som trainee får du en betald utbildning med målet att efter avslutad kurs få en anställning hos en av våra kunder.
Under utbildningen får du:
* En intensiv och betald traineeutbildning på cirka 1 månad i Norge
* Teoretiska och praktiska moment som gör dig redo för yrket
* Nära kontakt med din konsultchef under hela utbildningen och inför kommande uppdrag
Efter utbildningen är målsättningen en anställning hos en av våra kunder inom vindkraftsindustrin.
Om jobbet som vindkraftstekniker
Som vindkraftstekniker arbetar du med service, underhåll och reparation av vindkraftverk - ett yrke som kombinerar teknik, problemlösning och fysisk aktivitet. Du kommer även ansvara för att rapportera och registrera ditt arbete i olika system, därför krävs det att du har god systemvana. Du kommer att arbeta på hög höjd, i varierande väderförhållanden och följa strikta säkerhetsrutiner. Som färdigutbildad vindkraftstekniker kommer du serva vindkraftverk i Piteå med omnejd.
Övrig information
* Placeringsort: Norge (utbildning), därefter uppdrag i Sverige
* Start: 16 februari 2026
* Längd: Utbildning ca 1 månad, därefter anställning hos kund
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är driven, tekniskt intresserad och pålitlig - en person som trivs med ansvar och vill utvecklas i ett framtidsyrke. För att lyckas i rollen behöver du ha en positiv inställning, vara lösningsorienterad och trivas med att ta initiativ. Du är pålitlig och noggrann, vilket är avgörande för att följa säkerhetsrutiner och leverera hög kvalitet i arbetet.
Viktigt att veta att dina kommande arbetsuppgifter delvis kommer vara på en hög höjd. Så att du är bekväm med detta är en förutsättning!
I övrigt krävs det att du har:
* Erfarenhet av för tjänsten relevanta områden - tex industri eller verkstadsarbete
* B-körkort och tillgång till bil
* God fysik
* God systemvana
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
* Utbildning och/eller erfarenhet som elektriker
* Utbildning och/eller erfarenhet av teknik
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll.
Hur söker jag?
Det är väldigt enkelt! Ansök till utbildningen via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
