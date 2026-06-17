Beställningsmottagare Länstrafiken Kronoberg
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-06-17
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande allmän kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik för de kommuner som gett oss i uppdrag att upphandla/utföra färdtjänst och skolresor.
Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året inom den allmänna kollektivtrafiken och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
Serviceresor är en beställnings- och samordningscentral för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik i Kronobergs län. Vårt uppdrag är att ta emot beställningar och samordna resor så effektivt som möjligt, med resenärernas önskemål om trygghet och service i centrum. Våra uppdragsgivare är länets kommuner och Region Kronoberg. Vi som jobbar på serviceresor är ett engagerat gäng på 25 personer, vi samarbetar tätt i team inom vår enhet och vi strävar alltid efter att vara en riktigt bra arbetsplats.
Tjänsten är placerad på Nygatan 20 i centrala Växjö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som beställningsmottagare kommer framför allt att vara att ta emot samtal via telefon och lägga in beställningar av färdtjänst, sjukresor och andra anropsstyrda resor i vårt system.
l ditt arbete medverkar du även till att upprätthålla och utveckla beställningscentralens relationer med kunder, uppdragsgivare och transportörer.
Arbetstiden är schemalagd vilket innebär tjänstgöring såväl dag- som kvällstid och helger. Våra öppettider är vardagar kl.7-19 och helger kl.8-18.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har gymnasieutbildning samt uttrycker dig väl i svenska språket, i både tal och skrift. Tjänsten ställer stora krav på servicekänsla och att du har lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt med människor, även under stressade situationer.
Det är viktigt att du kan ställa om till nya förutsättningar med kort varsel och att du kan arbeta effektivt och systematiskt. Du har en god organisatorisk- och analytisk förmåga och är van att arbeta självständigt med datorn som arbetsredskap.
Du har mycket lätt för att samarbeta och är en bra kollega som bidrar till en god arbetsmiljö. Vi förutsätter att du är ansvarskännande, noggrann och lojal.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Schema. Arbetstiden är schemalagd vilket innebär tjänstgöring såväl dag- som kvällstid och helger. Våra öppettider är vardagar kl.7-19 och helger kl.8-18.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 403/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
SACO
Peter Lantz peter.lantz@kronoberg.se 0470-58 30 20 Jobbnummer
9968958