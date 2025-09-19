Besöksbokare till View360
2025-09-19
Vi söker en Driven Besöksbokare till View360.
Känner du att det är dags för ett miljöbyte? Vi arbetar i ljusa kontor med en inspirerande och spännande arbetsatmosfär!
Din roll
Som bokare är du en nyckelperson i vår försäljningsprocess. Du kommer att:
Kontakta företag via telefon och mail för att boka in möten åt våra säljare.
Presentera View360.se och våra tjänster på ett tydligt och professionellt sätt.
Skapa goda relationer med potentiella kunder.
Arbeta målinriktat med tydliga resultat- och kvalitetsmål.
Vi söker medarbetare som kan arbeta och tala dessa språk: spanska, isländska, italienska, svenska, franska, holländska, tyska, grekiska, tjeckoslovakiska, finska, belgiska.
View360 är en arbetsplats fylld av glädje, stark laganda och fokus på digital utveckling. Vi är Sveriges ledande producent av virtuella turer på Google. Vi erbjuder våra kunder en digital upplevelse av deras verksamhet, skräddarsydd efter deras behov och förutsättningar. Vi har mycket höga ambitioner och mål för våra projekt, men viktigast av allt, vi behandlar varandra och våra kunder som riktigt goda vänner.
Kolla in några av våra projekt nedan:
Nio House: https://goo.gl/maps/6tHPuixBib9gyfwAA
Lily Country Club: https://lilycountryclub.view360.se/
Cafe De Oriente: https://cafedeoriente.view360.se/
Vi erbjuder
Möjlighet till flexibelt arbete - på distans eller från kontor.
En motiverande arbetsmiljö där vi stöttar varandra och firar framgångar.
Fast lön + provisionsmodell kopplad till prestation.
Möjligheten att växa i ett växande företag med stora ambitioner.
Då ska du skicka en ansökan och ditt CV till oss, helst med ett foto. Berätta bara varför du söker och varför vi ska anställa dig.
Hoppas vi ses snart!
View360-teamet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: booker@view360.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besöksbokare Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare View360 International AB
(org.nr 559381-4121)
Skeppsgatan 19 (visa karta
)
211 11 MALMÖ Jobbnummer
9516691