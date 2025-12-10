Beslutstödsutvecklare
Vi söker tre analytiker inom Beslutstöd & Power BI
Vill du vara med och utveckla framtidens datadrivna beslutsstöd i vår kommun? Vi söker nu tre engagerade medarbetare som vill bidra till att skapa tydlig, tillförlitlig och användbar information för chefer och medarbetare i hela organisationen.
Om rollen
Som beslutsstödutvecklare arbetar du för att säkerställa hög kvalitet i kommunens data genom validering och kvalitetssäkring. Du utvecklar och visualiserar rapporter och dashboards i Power BI för att skapa tydliga och användbara beslutsunderlag. I nära samarbete med verksamheterna identifierar du behov och omsätter dem till effektiva lösningar som stödjer strategiska och operativa beslut. Din insats bidrar till att stärka kommunens förmåga att fatta välgrundade beslut baserade på tillförlitlig information.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom exempelvis statistik, ekonomi, systemvetenskap eller annan relevant inriktning.
- God erfarenhet av Power BI och arbete med datavisualisering.
- Förmåga att samarbeta och kommunicera med olika delar av verksamheten.
- Ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer.
Meriterande:
- Erfarenhet av liknande arbete inom kommunal verksamhet.
- Kunskap om datamodellering och informationsstruktur.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för både invånare och medarbetare. Du får möjlighet att påverka och utveckla kommunens beslutsstöd och bidra till datadrivna beslut. Hos oss möts du av ett öppet och inkluderande arbetsklimat med fokus på samarbete, kunskapsdelning och kontinuerligt lärande.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.
