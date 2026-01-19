Beslutsstöd till frivården Stockholm stad- vikariat
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Frivården Stockholm stad finns i nya och moderna lokaler på Gärdet, med närhet till både tunnelbana och bussar. Vi har tillgång till ett nytt cykelrum med laddmöjligheter för elcyklar och ett gym för personalen i anslutning till kontoret. Vår verksamhet växer och vårt behov av att rekrytera ny personal kommer vara stort de kommande åren. Nu söker vi en person för ett vikariat till rollen som beslutsstöd på Gärdet.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I rollen som beslutstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Uppdraget går ut på att, utifrån delegation, fatta beslut i enskilda klientärenden, kvalitetssäkra beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok samt att kvalitetssäkra språk och annan formalia. I arbetet ingår att vara sekreterare på frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare att ta fram beslut och beslutsunderlag samt coachning i klientärenden. Som beslutsstöd är man även representant i övervakningsnämnden och man hanterar ärendefördelning till handläggarna.Det ingår vidare att leda frivårdens kollegium och att aktivt delta på rättsvårdsforum/praxisforum. I dialog med chef och andra medarbetare ska du även identifiera behov av och föreslå strukturer för hur arbetet kan bedrivas på bästa sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens verksamhet och goda förvaltningsrättsliga kunskaper, erfarenhet av arbete med juridiska beslut och handläggning av myndighetsärenden. Du bör även ha erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kunna planera och hålla tidsramar då arbetet kan innebära högt tempo i vissa perioder. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, du behöver även vara flexibel vilket innebär att man ska kunna planera och prioritera sitt arbete samt driva sina processer framåt. Vidare behöver du arbeta bra tillsammans med andra människor, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskapet når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Vi vill även att du har ett coachande arbetssätt, har en helhetssyn och ser till verksamhetens bästa.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig kandidatexamen med inriktning mot exempelvis kriminologi, juridik, beteendevetenskap eller socionomexamen.
* God erfarenhet av Frivårdens verksamhet.
* God erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden.
* God erfarenhet av förvaltningsrättsliga kunskaper.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med juridiska beslut.
* Erfarenhet av övervakningshandläggning.
* Erfarenhet av utredningsarbete i frivården.
* Erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter.
* Erfarenhet av rollen som beslutsstödjare.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Intervjuer sker efter sista ansöknings dag i frivårdens lokaler på Gärdet. Intervjudatum är 16e samt 18e februari 2026
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
