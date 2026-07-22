Beslutsstöd till Frivården Jönköping
Kriminalvården / Sociala jobb / Jönköping Visa alla sociala jobb i Jönköping
2026-07-22
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Jönköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till
oss/verksamhet/frivardskontor/jonkoping/#verksamhetPubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som beslutstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Uppdraget innebär att du utifrån delegation fattar beslut i enskilda klientärenden, att du i dialog med kollegor kvalitetssäkrar beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkrar språk och annan formalia. I arbetet ingår att protokollföra frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare i att ta fram beslut och beslutsunderlag samt handleda i klientärenden. Det ingår vidare att delta på frivårdens kollegium och aktivt delta på rättsvårdsforum/praxisforum. I rollen ingår också att i dialog med chef och andra medarbetare identifiera behov av och föreslå strukturer för hur arbetet kan bedrivas på bästa sätt samt vara drivande i implementeringen av detta. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet, goda förvaltningsrättsliga kunskaper, erfarenhet av arbete med juridiska beslut och handläggning av myndighetsärenden. Du bör även ha erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva dina processer framåt och känna dig trygg i att fatta beslut. Vidare behöver du arbeta bra tillsammans med andra människor, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Du behöver också ha ett coachande arbetssätt, ha en väl utvecklad pedagogisk förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen med inriktning mot juridik, beteendevetenskap eller statsvetenskap alternativt annan utbildning kompletterat med erfarenhet som är lämplig för tjänsten
Erfarenhet från frivårdens verksamhet
Erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden
Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
B-körkort
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av arbete med juridiska beslut
Erfarenhet av handledande eller coachande arbetsuppgifter
Erfarenhet av handläggning av övervakningsärenden och ungdomsövervakning
Övrig erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Lantmätargränd 38 B (visa karta
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553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen Frivård, Region Öst, VO F Småland, F Jönköping Kontakt
Daniel Lindell (ST-OFR) daniel.lindell@kriminalvarnden.se 077-2280800 Jobbnummer
10008738