Beslutsfattare inom Funktionsnedsättning i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Kvalitetssäkring, beslut och kommunikation
Som beslutfattare beslutar du om ersättning inom förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning. Försäkringsutredare utreder individärendena inom den aktuella förmånen och lämnar förslag till beslut som du kvalitetssäkrar. Besluten har stor betydelse för medborgarnas trygghet och försörjning. Därför säkerställer du att beslutet du fattar är rättssäkert och begripligt för den försäkrade. I din roll bidrar du till att ge individen förutsättningar att känna kontroll och trygghet i sina kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. Som beslutsfattare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du har högt säkerhetsmedvetande.
Du håller dig uppdaterad om aktuellt rättsläge och samarbetar med, förutom de som utreder individärenden, specialister och försäkringsmedicinska rådgivare med flera. Du bidrar aktivt till att utredare och lokala chefer har rätt kompetens att möta medborgarnas behov.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
kan förstå och analysera komplexa frågor
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
har arbetat på en myndighet med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer.
Det är meriterande om du
har god erfarenhet av effektiv handläggning med god kvalitet
har god kompetens och sakkunskap inom de aktuella förmånerna
har god förvaltningsrättslig kunskap och förståelse
har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-05-06Övrig information
Flera tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Östersund, Gävle, Umeå, Luleå och Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Evin Zarei, 010-116 66 31 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monicah Ngewih, monicah.ngewih@forsakringskassan.se
, 010-114 48 44 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST Åsa Malm, 010-118 31 38 och Israel Arce Soto, 010-111 57 43, Saco-S: Azin Ebrahim, 010-111 26 21, Seko: Eliza Grundström, 010- 115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
