Besiktningstekniker till Värnamo!
2025-10-31
Har du känsla för service och tycker om att träffa kunder i kombination med att jobba praktiskt?
Har du dessutom ett genuint intresse för fordon? Då kommer du att passa som besiktningstekniker hos oss på DEKRA!
Vi söker nu en besiktningstekniker till Värnamo!
OM TJÄNSTEN
Som besiktningstekniker kommer du att genomföra opartiska kontroller av fordon utifrån de krav som ställs av svenska myndigheter i allt från fordonets generella skick till avgasutsläpp och miljöpåverkan samt se till att de uppfyller ställda säkerhetskrav.
Din roll är viktig i säkrandet av kundnöjdheten då du dagligen möter, ger service till och säkerställer att våra kunder är både är nöjda med våra produkter och tjänster men också ser oss som deras framtida leverantör av besiktningstjänster.
Våra kunder besöker oss dagtid, måndag-fredag vanligtvis mellan 07.00-17.00.
OM DIG
Vi söker dig som är nyfiken, serviceorienterad och förtroendeingivande. Du har lätt för att kommunicera och drivs av att göra ett bra jobb med hög kvalitet. Arbetet sker ofta självständigt och ställer därför krav på initiativförmåga och ansvarstagande, samtidigt som du ingår i en grupp med kunniga kollegor som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Du trivs i mötet med kunden och brinner för att alltid göra det lilla extra och ge bemötande i världsklass! Vi sätter alltid kunden främst!
För att passa in i rollen så bör du ha ett stort intresse för fordon, har du tidigare erfarenhet från branschen så är det meriterande. För dig som inte är certifierad tekniker så erbjuder vi dig betald utbildning med lön under tiden. Vidare så har du slutförd gymnasieutbildning samt B-körkort för, manuell.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER DIG
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna och externa utbildningar kommer din kompetens ständigt att utvecklas. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och kompetenta ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt.
Har du frågor så är du välkommen att kontakta Christopher Jäghagen, kontaktuppgifter nedan. Publiceringsdatum2025-10-31
Christopher Jäghagen christopher.jaghagen@dekra.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-bilbesiktning.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Dekra Bilbesiktning Värnamo Jobbnummer
9584064