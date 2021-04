Besiktningstekniker till Högdalen - The We Select Company AB - Säkerhetsjobb i Stockholm

The We Select Company AB / Säkerhetsjobb / Stockholm2021-04-14Din nya rollVi på Bilprovningen söker nu två medarbetare till vår stationer i Högdalen!Kontrollbesiktningen är vår kärnverksamhet och i rollen som besiktningstekniker besiktar du fordon och kontrollerar att dessa uppfyller ställda säkerhetskrav. Besiktningen sker självständigt eller tillsammans med dina kollegor på stationen. Till din hjälp har du tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg.Våra kunder besöker oss från tidig morgon till eftermiddag och ibland är kundtillströmningen extra stor, vilket kräver en stor känsla för service samt flexibilitet eftersom vårt mål är att hjälpa alla kunder. Det innebär även att vi stöttar varandra när det behövs och du kan därför komma att bli utlånad till andra stationer under kortare perioder.Vem är du?För att trivas i rollen som besiktningstekniker tror vi att du är serviceinriktad och stimuleras av att möta människor. Du är en ansvarstagande person som drivs av att göra ett bra jobb och av att samverka med andra. I mötet med kunderna är du informativ, vänlig, lyhörd och förtroendeingivande.Vi ser att du har en slutförd gymnasieutbildning i grunden. Du behöver körkort i minst klass B och har du även MC-körkort är det starkt meriterande. Innehar du redan besiktningsbehörighet K1 är detta en klar fördel. Du behöver även ha god kännedom om bilar, kanske har du arbetat med bilar tidigare? Erfarenhet av kundservice och språkkunskaper utöver svenska är meriterande men inget krav.Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder dig en god introduktion och därmed en individanpassad utbildning. Direkt efter slutförd utbildning genomför du ett test för att bli certifierad besiktningstekniker. Studierna bedrivs på heltid och anpassas till de förkunskaper du har sedan innan. Efter avklarad utbildning och certifiering börjar du arbeta på din station med dina nya kollegor. Vi erbjuder många förmåner och goda anställningsvillkor. Sist men inte minst erbjuder vi ett roligt jobb med trevliga kollegor och en stark gemenskap!2021-04-14Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast 16/5 2021. I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev. Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Sandra Jarsäter tel. 0735405950.Välkommen med din ansökan!Vi arbetar för att öka mångfalden inom vårt företag och tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.I 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 95 stationer från söder till norr och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se. Sista dag att ansöka är 2021-05-16The We Select Company ABHarpsundsvägen 16612459 BANDHAGEN5690710