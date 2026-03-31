Besiktningstekniker till Glada Hudikhem
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Glada Hudikhem är ett av Hudiksvalls kommun helägt bostadsbolag som äger och förvaltar 4 498 lägenheter och 18 408 kvm lokaler fördelat över hela kommunen. Vi omsätter 322 Mkr och har cirka 100 anställda. Vi är ett aktivt bostadsbolag med stort intresse för den lokala samhällsutvecklingen.
Våra kärnvärden Helhet, Engagemang och Möjlighet bygger våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De sammanfattas med ordet HEM, som en påminnelse om att vi arbetar med något mycket större och viktigare än hus. Vi arbetar med människors HEM, där minnen skapas.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en Besiktningstekniker till vårt team i Hudiksvall väster. Tjänsten är 100% där arbete som besiktningsarbete och husvärdsarbete ingår.
Som besiktningstekniker får du en central roll där du tillsammans med övriga besiktningsgruppen ansvarar för besiktningsarbetet. Du äger dina egna besiktningsärenden och ansvar för dem från start till mål.
I din roll kommer du att genomföra olika typer av besiktningar. En majoritet av besiktningarna utförs i samband med uppsägningar där det utförs minst två besiktningar, förbesiktning och slutbesiktning. Vid behov kan dessa behöva kompletteras med kontrollbesiktning och ombesiktning.
Du kommer även att genomföra så kallade underhållsbesiktningar där en lägenhet besiktas under pågående hyrestid. Besiktningen initieras oftast av hyresgästen och genomförs för att kontrollera om det föreligger ett underhållsbehov.
Som besiktningstekniker har du beställaransvar för åtgärder kopplande till besiktningen. Det innebär att du skapar och fördelar åtgärder i samråd med berörda resurser, och att dessa därefter följs upp löpande fram till att arbetet är slutfört. Målsättningen är att åtgärderna ska kunna utföras snabbt och smidigt med en liten påverkan på befintliga och framtida hyresgäster.
När tidplanen är spikad informeras uthyrningen om inflyttningsdag inklusive annan viktig information om hyresobjektet.
I rollen ingår husvärdsarbete som innebär att du kommer att ansvara för både inre och yttre skötsel hos våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår bland annat mindre fastighetsreparationer, rondering, kundkontakter, inköp av materiel, trädgårdsskötsel, snöröjning och halkbekämpning vid behov.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand, lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Under den inledande perioden kommer du att genomgå ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet består av teoretiska och praktiska delar som tillsammans ska ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i den nya rollen.
Under utbildningstiden kommer du att avlastas från ditt nuvarande arbete.
Vem är du
Vi söker dig som stimuleras av en mångsidig roll som är social och har förmågan att jobba serviceinriktat, bygga förtroendefulla kontakter eftersom tjänsten innebär många kontakter med våra hyresgäster samt bidra till nöjda hyresgäster.
Du är också en person som kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Du ser vad som behöver göras, får saker att hända och inser vikten av att dela med dig av information och kunnande till dina kollegor.
Du behöver vara strukturerad och noggrann då arbetet innehåller administrativa delar såsom planering, dokumentation, samordning och uppföljning.
För att kunna möta upp hyresgästerna behöver du vara lyhörd och inkännande samtidigt som du är beslutsam och trygg i dina åsikter. Stor vikt ligger i din kommunikativa förmåga där du tydligt och pedagogiskt behöver motivera dina fattade beslut.
Du kommer ingå i besiktningsgruppen och vara delaktig i att utveckla besiktningsarbetet inom bolaget.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder friskvårdpeng, friskvårdstimme, massage, hälsokontroll och flextid. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, med 6 månaders provanställning, tillträde sker efter överenskommelse.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta;
Förvaltningschef Charlotta Butler 0650-354 26
Områdesförvaltare Joakim Väänänen 0650-359 11
Fastighetsanställdas förbund Per-Olof Orre 0650-354 87
Kontroll ur straffregistret kommer att krävas. Urval sker löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glada Hudikhem AB
