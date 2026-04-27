Besiktningstekniker
Anticimex är det moderna serviceföretaget som tack vare förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Vi ska vara bäst på det vi gör, fortsätta driva utvecklingen i branschen samt alltid ge våra kunder professionell och personlig service.
Med över 90 års erfarenhet av att förebygga och skydda är Anticimex en pålitlig partner när det gäller husbesiktningar. Vi är uppdaterade inom den senaste tekniken och arbetar aktivt för att erbjuda framtidens lösningar för trygga och säkert hem.
Våra husexperter har kompetens att stötta och vägleda både fastighetsägare och fastighetsmäklare. Vi upptäcker brister som med rätt åtgärder kan förhindras i tidigt skede.
Nu vill vi bli fler besiktningstekniker som bygger relationer med vår olika sorters kunder!
Vad du gör Som överlåtelsebesiktningstekniker hos Anticimex arbetar du nära våra kunder i vad som kan vara deras livs största affär - köp eller försäljning av deras bostad. Din insats vid dessa fastighetsaffärer kan vara avgörande för att fastighetsägaren ska fatta rätt beslut. Du arbetar även nära lokala fastighetsmäklare och för att tillsammans skapa trygghet och förtroende i affären.
Arbetet som överlåtelsebesiktningstekniker hos Anticimex innebär varierande arbetsuppgifter och flexibla dagar med inslag av både socialt, praktiskt och teoretiskt arbete. Vi värdesätter professionalism och hög servicekänsla i vår ambition om att leverera marknadens bästa tjänst.
Vid våra kundbesök och besiktningar bidrar vi med sakkunskap och expertis, men är även mån om att informera kunderna om vad vi ser och gör. Du bygger kundrelationer vid dina besiktningar, men även relationer med regionens mäklarkontor och fastighetsmäklare.
Varje dag genomför besiktningar och kundbesök. Du kör bil mellan dina kundbesök och har tack vare våra leveransplanerare en planerad rutt.
Som besiktningstekniker kommer du bland annat att jobba med:
Kundbesök och husbesiktningar
Affärsutveckling via mäklarsamarbeten
Dokumentering och upprättande av protokoll
Övriga hustjänster
Läs mer om våra besiktningstekniker här: https://karriar.anticimex.se/departments/besiktning-och-hustjanster
Vem du är Du trivs med att skapa relationer och försäljning. Du motiveras av att erbjuda god service och har lätt för att kommunicera. Du är van att arbeta strukturerat och trivs med att skapa ordning omkring dig.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
är van vid digitala hjälpmedel såsom telefon, dator, platta, etc
behärskar gärna fler språk än svenska
har B-körkort
meriterande om du är utbildad fastighetsmäklare
Kanske har du även erfarenhet och kompetens inom snickeri, VVS eller el.
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande och variationsrik arbetsmiljö där utvecklingsmöjligheterna är goda
Gedigen introduktion och vidareutbildning
Engagerat ledarskap
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Förmånlig tjänstebilsupplägg
Läs mer om Anticimex medarbetare här: https://karriar.anticimex.se/people
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Grundlön + prestationsbaserad ersättning
Du utgår från kontoret eller hemifrån
Placering: Sundsvall med möjlighet till arbete på distans
Vi använder urvalstester i vår rekryteringsprocess
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så vänta inte med att söka. Ansökningar tas endast emot via vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
I din ansökan ligger dina svar på frågorna och ditt CV till grund för vårt första urval. Vi använder även urvalstester som en del av processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
Om din profil matchar rollen så kontaktar vi dig för ett första samtal. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7564722-1967491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anticimex AB
(org.nr 556032-9285), https://karriar.anticimex.se
Gärdevägen 5F (visa karta
)
856 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
