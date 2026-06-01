Besiktningsman inom entreprenadbesiktning
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en bred fastighetsmiljö där dina bedömningar får direkt betydelse för hur samhällsviktiga lokaler fungerar i vardagen. Verksamheten omfattar bland annat skolor, vårdboenden, kultur- och fritidsfastigheter samt bostäder, vilket ger dig en varierad och tekniskt intressant uppdragsbild.
Tyngdpunkten ligger på entreprenadbesiktningar, framför allt förbesiktning och slutbesiktning. Samtidigt finns ett bredare behov av tekniskt konsultstöd inom olika typer av besiktningar och utredningar. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa kvalitet från handling och dokumentation till färdig anläggning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära verkliga fastighetsprojekt och bidra med kvalificerade bedömningar i en komplex och varierad portfölj.
ArbetsuppgifterDu genomför entreprenadbesiktningar med fokus på förbesiktning och slutbesiktning.
Du granskar underlag, handlingar och teknisk dokumentation som stöd för dina bedömningar.
Du följer upp entreprenader och anläggningar för att säkerställa att utförandet motsvarar ställda krav.
Du dokumenterar besiktningar på ett professionellt, tydligt och strukturerat sätt.
Du bidrar med tekniska bedömningar genom hela processen, från dokument till färdig anläggning.
Du kan även stötta i andra besiktningstjänster och utredningar när verksamhetens behov förändras.
KravDu har erfarenhet av besiktningstjänster med fokus på entreprenadbesiktningar.
Du är besiktningsman och är godkänd av RISE, KIWA eller SBR.
Du har god förmåga att arbeta med helheten från dokumentation till färdig anläggning.
Du levererar professionell dokumentation kopplad till entreprenadbesiktningar.
Du arbetar noggrant, självständigt och med ett stort engagemang i dina uppdrag.
Du kan vara tillgänglig utifrån projektbehov, normalt med cirka två veckors framförhållning och vid akuta händelser med kort varsel.
MeriterandeErfarenhet av statusbesiktningar och statusinventering.
Erfarenhet av garanti-, efter- och särskilda besiktningar.
Erfarenhet av säkerhetsbesiktningar, miljöinventering eller utredning och provtagning av miljöfarliga ämnen.
Erfarenhet av fuktutredning och analys, läckageutredning, termografering, radonmätning eller luftanalys.
Erfarenhet av filmning av rör, markbesiktning eller kontroll av elanläggning EN-besiktning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
