Besiktningsman fordonsskador - Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg / Murarjobb / Borås2021-06-30Länsförsäkringar Älvsborg är ett unikt bolag. Vi ägs av våra kunder, vi är också lokala och erbjuder en helhetslösning som ingen annan kan. Sedan starten 1841 som försäkringsbolag är vi nu också en bank, enfastighetsförmedling och en larmcentral. Men kärnan i vår verksamhet är fortfarande densamma - att förmedla trygghet till invånarna i vårt område. Vi är både marknadsledande och har landets mest nöjda kunder inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Dessutom har landets ekonomistudenter utsett oss till branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vår vision lyder "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Vill du bli en av oss? I så fall delar du också våra grundläggande värderingar om äkthet, tillit, mod och tydlighet. Så behandlar vi varandra i vårt bolag.Om jobbetHos oss ingår du i ett team på sexskadetekniker som tillsammans arbetar för att säkerställa att våra skadedrabbade kunder blir väl bemötta och nöjda med vår skadereglering. Vår strävan är att bemöta kunder och leverantörer på ett positivt vis och driva vår skadereglering på ett ansvarsfullt, kostnadseffektivt och professionellt sätt. I rollen som skadetekniker för tunga fordon tar du emot skadekalkyler från våra leverantörer som vi granskar och besvarar samt vid behov utför fysiska besiktningar på skadade fordon. I rollen kommer du också att värdera och lösa in fordon som inte repareras och ser till att kunden får rätt ersättning. Tjänsten innebär mycket ansvar i form av att tolka försäkringsvillkor, ersättningsfrågor samt tillämpa gällande lagstiftning. Till din hjälp och stöd har du naturligtvis dina kollegor på Fordon Teknik.Vem är du?Du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet med ett brett fordonstekniskt kunnande framför allt inom tunga fordon och entreprenadmaskiner. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att beräkna eller tolka reparationsofferter och fakturor. Erfarenhet och kunskap i kalkylsystemet Cabas är en stor fördel. Det är meriterande om du har förhandlingsvana. Körkort är ett krav då tjänsten kräver en del resor för skadebesiktningar i hela vårt län. Vi önskar att du har god IT-vana då all dokumentation sker i digital miljö. Mycket av kommunikationen sker via telefon, personliga mötet och inte minst via mejl så det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Gärna både på svenska och engelska.Med engagemang tar dig an utmaningar och fungera väl i pressade situationer. Du trivs med kundkontakt och är bekväm med att representera vårt bolag vid samarbetet med våra leverantörer. Vår bransch är i ständig förändring så det är viktigt att du gillar utveckling och ser förändring som något naturligt.2021-06-30Tjänsten är tillsvidare efter provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsort är Borås. Vi tillämpar löpande urval.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Varaktighet, arbetstidHeltid UndefinedUndefinedSista dag att ansöka är 2021-07-30Länsförsäkringar Älvsborg5837669