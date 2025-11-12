Besiktningsingenjör tryck till Örnsköldsvik!
2025-11-12
Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens, kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida eller hör av dig!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "trycksatta anordningar" och söker nu en medarbetare till vårt kontor i Örnsköldsvik.
Som besiktningsingenjör genomför du besiktning av trycksatta anordningar såsom pannor, cisterner, kylanläggningar med mera och du hjälper våra kunder att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.
Det bästa med att arbeta inom kontroll av trycksatta anordningar är variationen, utmaningen och de många kundkontakterna! Vi tror på frihet under ansvar och du kommer ha möjlighet att självständigt planera dina dagar. Kanske börjar du dagen med kontroll av en kokgryta i ett skolkök och avslutar dagen med test av säkerhetsfunktioner på en ångpanna i ett kraftvärmeverk?
Vår kundflora är bred och du kommer arbeta mot ett flertal olika branscher, bl.a.
tillverkande industri
papper & massa
kraft & värme
kemisk industri
fastighet
VEM ÄR DU?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper som bör andas nyfikenhet, ansvarstagande och serviceanda. Teamwork står högt upp på agendan hos oss, men för rollen krävs även att du trivs med självständigt arbete där du tar stort ansvar för egen planering och rapportering. Ett genuint intresse för teknik och att träffa nya människor är viktigt för att du ska trivas i rollen hos oss.
Vi vill att du har en teknisk utbildning till exempelvis gymnasieingenjör som grund samt relevant arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet från pannor eller jobbar med tryckbesiktning och innehar giltiga befogenheter så är det mycket meriterande. Vidare vill vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt att du innehar B-körkort.
VI ERBJUDER DIG
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
OM OSS
Välkommen till DEKRA i Örnsköldsvik och vårt team! Vi är en sammansvetsad grupp som arbetar inom affärsområde tryck. Tillsammans brinner vi för att upprätthålla säkerheten för våra kunder. Jag, Gustav Eriksson har privilegiet att arbeta med detta gäng och är en sammanhållande och coachande ledare. Jag hjälper och stöttar medarbetaren med att finna svaren och tillsammans skapar vi en hållbar utveckling för dig. Du arbetar med stort ansvar för din egen planering och har daglig kundkontakt med stöd av mig såklart!
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
