Besiktningsingenjör mot hiss till Jönköping
2025-09-30
Är du vår nästa stjärna inom lyftsäkerhet? Med en varierande vardag och frihet under ansvar kan du bli en del av vår Kiwa-gemenskap som Besiktningsingenjör! Du har lätt att kommunicera i tal och skrift och är tekniskt intresserad. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med hissar ser vi det som ett stort plus!
Om rollen
Vill du bli en del av vårt besiktningsgäng i Jönköping?
Vårt team i Jönköping söker en ny kollega till vårt besiktningsgäng inom lyft! Hos oss får du chansen att arbeta med spännande uppdrag där ett stort fokus ligger på besiktning av hissar - men även andra lyftanordningar kan förekomma. Vi ser gärna att har erfarenhet från hissbranschen, kanske har du redan gjort besiktningar tidigare - eller så är du redo att ta steget mot en ny spännande karriär som besiktningsingenjör. Ditt arbete är viktigt: du bidrar till att skapa en tryggare vardag för våra kunder, samtidigt som du självständigt planerar och ta ansvar för ditt eget arbete.
Som besiktningsingenjör hos oss får du använda ditt tekniska intresse samtidigt som du möter människor och bygger relationer. Du planerar självständigt ditt arbete, är ute på fältet och ser till att dokumentera dina besiktningar på ett tydligt och strukturerat sätt. Vi tror att du är en person som ser utmaningar som en chans att utvecklas och växa - både i din yrkesroll och som individ. För att du ska känna dig trygg och få en bra start erbjuder vi löpande utbildningar under din första tid på Kiwa. På så sätt kan du hela tiden bygga vidare på din kunskap och fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
Vi har kunder inom de flesta branscher, allt från tung industri till sjukhus, köpcentrum och flygbranschen. Det här ger dig möjlighet att inspektera olika typer av lyftanordningar:
• Kranar och traverser
• Hissar och rulltrappor
• Portar
• Grävmaskiner, hjullastare och entreprenadmaskiner
• Vindkraftverk
• Skidliftar
Du utgår från hemmet med anställningsort Jönköping. Tjänsterna innefattar dagliga resor och även resor med övernattning kan förekomma.
Har du vad som krävs?
För att trivas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse, gärna med erfarenhet eller utbildning inom relevant område. Vi tror att du tycker om ett socialt arbete där du dagligen möter kunder och arbetar självständigt. För att lyckas som Besiktningsingenjör är du lyhörd, nyfiken, driven och noggrann. Vi tror att med intresse och grundkunskap kommer du långt därför lägger vi stor vikt vid din personlighet. Under din första tid hos oss kommer du att genomgå utbildningar på annan ort för att få den kunskap du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.
Vi ser att du har:
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande, ex yrkesutbildning
• Förmåga att ta dig an nya utmaningar och arbeta lösningsorienterat.
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av besiktningsbranschen eller har jobbat med kranar, entreprenadmaskiner, mobila arbetsplattformar, hissar, vindkraftverk eller likvärdigt.
Vad kan du förvänta dig av oss i gengäld?
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig? Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 12 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!
Så här söker du
Ansök via vår hemsida och registrera ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor gällande rollen kontakta enhetschef Joakim Junehed på tfn. 010-4793838 eller maila rekryteringsansvarig Sofija Petrov på sofija.petrov@kiwa.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför undanbe oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Övrig information
Kiwas målsättning är att ha en arbetsplats som är drogfri. Därför genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiwa Sweden AB
(org.nr 556190-5935)
Bultvägen 5
553 02 JÖNKÖPING Körkort
