Besiktningsingenjör inom tryck till Kiruna!
2025-11-04
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du igen dig i vår värdegrund och strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare? Vill du vara med och skapa framtidens samhälle med några av branschens vassaste kompetenser, ja då ska du bli en av oss!
Om rollen:
Vi behöver stärka upp vårt team i Kiruna och söker dig om vill utvecklas till att bli en nyckelperson inom tryck. I rollen som besiktningsingenjör är du dagligen ute hos olika kunder, stora som små anläggningar, och utför tekniska kontroller och besiktningar av trycksatta anordningar. Det är en bred variation av objekt och kund, från exempelvis tryckkärl i en skolmatsal till pannor, rörledningar och tryckluftstankar på ett pappersbruk. Utöver tekniska kontroller hjälper vi våra kunder med granskningar och dokumentation i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis tillhörande riskbedömningar, journaler för fortlöpande tillsyn mm. Vi ser att du trivs med eget ansvar då du själv planerar hur dina arbetsveckor ska se ut för att det ska passa ditt arbete men även din kund.
Din placeringsort är Kiruna. Dagliga resor i tjänsten och resor med övernattning förekommer.
Har du vad som krävs?
För att trivas i rollen ser vi att du har ett stort intresse för teknik men även för det sociala mötet med kund. Förutom att Kiwa kommer att ge dig de utbildningar du behöver tror vi att du är målinriktad och trivs med utmaningar samtidigt som du har ett eget driv att utvecklas. Du trivs med att vara i rörelse och har en god förmåga att självständigt planera ditt arbete. Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Högskoleingenjörsexamen, exempelvis drift- eller sjöingenjör alternativt en teknisk gymnasieutbildning
Processkännedom eller driftteknisk bakgrund inom kylteknik, energi, skogsindustri eller processindustri
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Goda kunskaper i office-paketet
Erfarenhet från gruvindustrin erfordras
Är du redan besiktningsingenjör i dagsläget med tillhörande befogenheter ser vi det som meriterande.
Vad kan du förvänta dig av oss i gengäld?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Det är tack vare våra medarbetare som genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och även till samhället. Därför satsar Kiwa mycket på sina anställda och deras utveckling. Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildningar kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas när du är en del av Kiwa! Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!
Stabila villkor- Kiwa har kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Ersättning för bland annat läkarvård, vaccinationer och möjlighet till en grundlig hälsoanalys
En timbank så du kan vara ledig när du vill- inte bara när kalenderns röda dagar infaller
Möjligheten att åka med på Kiwas skidresa tillsammans med ca 100 härliga kollegor
Om Kiwa
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 12 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
