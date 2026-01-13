Besiktningsingenjör bygg och anläggning
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en besiktningsingenjör för besiktningstjänster inom bygg- och anläggningsentreprenader. Uppdraget omfattar att genomföra och dokumentera besiktningar enligt gällande avtal och regelverk samt säkerställa att leveranser håller avtalad kvalitet.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra besiktningar inom bygg- och anläggningsentreprenader.
Granska underlag och dokumentation kopplat till entreprenader och leveranser.
Dokumentera iakttagelser, avvikelser och åtgärdsbehov samt sammanställa besiktningsutlåtanden.
Delta i avstämningar med relevanta parter för att säkerställa tydlighet kring krav och resultat.
Erfarenhet av besiktningstjänster inom bygg och/eller anläggningsentreprenader.
