Besiktningsadministratör till Göteborg!
2026-03-30
Vill du arbeta i en viktig administrativ roll där du bidrar till säkerhet, kvalitet och struktur? Nu söker vi en besiktningsadministratör till vår verksamhet i Göteborg.
Som besiktningsadministratör ansvarar du för den administrativa hanteringen kopplad till besiktningar av tryck- och lyftanordningar. Rollen är bred och varierad, med arbetsuppgifter inom bland annat fakturering, registervård, kunddata, avtalshantering och internsupport. Du har en viktig funktion i att få våra administrativa flöden att fungera effektivt och med hög kvalitet.
Tjänsten har ett nationellt perspektiv, vilket innebär samarbete med kollegor och verksamhet i hela landet. Samtidigt har du huvudansvar för dina tilldelade sektioner. Resor kan förekomma, till exempel i samband med större projekt och revisionsstopp. Placeringsort är Göteborg. Tjänsten är en ersättningsrekrytering med anledning av en kommande pensionsavgång.
Om rollen
I rollen arbetar du med administrationen kring våra besiktningsuppdrag och säkerställer att processer och underlag håller hög kvalitet. Du kommer bland annat att arbeta med fakturering, uppdatering av kund- och registerdata, administration av kundavtal, hantering av leverantörsfakturor och internsupport via ärendehantering och telefon. Du deltar också i förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ som syftar till att effektivisera arbetssätt och administrativa flöden.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får kombinera administrativ precision med service och samarbete. Du arbetar metodiskt, tar egna initiativ och har lätt för att skapa ordning och driva ditt arbete framåt. Du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med både kollegor och andra delar av verksamheten.
Vi söker dig som har
gymnasieutbildning eller erfarenhet från en liknande administrativ roll
goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
erfarenhet av att arbeta i CRM-system, vi arbetar i Salesforce
mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av administrativt arbete kopplat till fakturering eller kunddata
erfarenhet av Visma PX eller DCE
vana av att arbeta i en verksamhet med flera parallella flöden och kontaktytor
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad roll i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett team med stort engagemang och nära samarbete. Vi erbjuder en arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka.
Vi erbjuder bland annat:
en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling
fortlöpande intern utbildning
engagerat ledarskap
tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Christer Blomqvist.
Christer Blomquist christer.blomquist@dekra.com
+4610 455 1438
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
415 11 GÖTEBORG
Dekra Industrial Göteborg
9828283