Beroendepedagog, Beroende- och vuxenenheten
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Trelleborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Trelleborg
2026-07-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
På Beroende- och vuxenenheten blir du del av en kompetent och engagerad personalgrupp bestående av beroendepedagoger, socialsekreterare och behandlare. Enheten består av en myndighetsdel, en behandlingsdel, ett kollektivboende, ett lågtröskelboende för personer med pågående beroendeproblematik samt vår verksamhet enligt metoden Bostad först. Vi lägger stor vikt vid motivations- och förändringsarbete och vi är stolta över vår välutvecklade vårdkedja för personer med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett helhets- och familjeperspektiv med individen i fokus. Din placering kommer att vara i arbetsgruppen som ansvarar för vårt sociala stöd i Bostad först, eget hem, kollektivboende och lågtröskelboende.
Vi satsar på kompetensutveckling i linje med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. MI, motiverande samtal, och Signs of Safety används som en gemensam metod inom avdelningen Individ- och familjeomsorg.
Ett förändringsarbete pågår på enheten utifrån samsjuklighetsreformen och nya socialtjänstlagen.
Kommunikationsmöjligheterna är goda, arbetsplatsen ligger cirka 10 minuters gångväg från buss- och pågatågstationen.
Arbetsuppgifter
Du arbetar med socialt stöd och tillsyn för vuxna med skadligt bruk och beroende. Arbetet innefattar bland annat motivationsarbete, social färdighetsträning och mer praktiskt inriktade uppgifter. En viktig arbetsuppgift är att kunna vägleda dina klienter i hur samhället fungerar och är uppbyggt. Klientarbetet sker främst enskilt men kan även förekomma i grupp. En stor del av arbetet bedrivs i vår verksamhet enligt metoden Bostad först där även en gemensamhetslokal ingår. Utöver det erbjuder du socialt stöd i personers eget hem och på lågtröskelboende. Du arbetar både med personer med pågående skadligt bruk och beroende och med personer i tillfrisknande. Du kommer att ingå i ett team och arbeta i nära samverkan med övriga kollegor inom enheten. Även samverkan med externa aktörer såsom kommunens arbetsmarknadsförvaltning, LARO-mottagning och sjukvården med flera är en viktig arbetsuppgift. Arbetet är omväxlande och kan ibland vara känslomässigt påfrestande. Klientarbetet sker på uppdrag av socialsekreterare där du ansvarar för utförandet av insatsen. Dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare ingår. Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken, positiv och engagerad medarbetare som har lätt för att skapa kontakt och hållbara relationer med alla sorters människor. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta motivations- och stödinriktat med personer i pågående skadligt bruk såväl som i tillfrisknande från beroende. Din utbildningsbakgrund ska vara eftergymnasial med inriktning på skadligt bruk/beroende, som till exempel socialpedagog, behandlingspedagog, socionom. Ytterligare lämplig utbildning är grundutbildning i MI, återfallsprevention eller andra metoder inriktade på skadligt bruk och beroende. Det är meriterande om du känner till och har erfarenhet av arbete enligt metoden Bostad först.
Ett respektfullt, lågaffektivt och personligt bemötande är viktigt i arbetet hos oss. Din förmåga till gränssättning behöver vara god. Som beroendepedagog behöver du kunna arbeta både självständigt och i team tillsammans med andra. Du behöver vara strukturerad och ha lätt för att planera och organisera ditt arbete. Vidare behöver du ha en hög kommunikativ förmåga samt vara pedagogisk, initiativrik och kreativ. I rollen som beroendepedagog krävs ett gott omdöme, personlig mognad och uthållighet. Viss datorvana och dokumentationserfarenhet krävs. Du behöver ha en god kännedom om hur samhället är uppbyggt och fungerar för att kunna vägleda de du arbetar med. Du förväntas bidra i enhetens utvecklings- och förändringsarbete.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ett godkänt utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas före erbjudande om anställning.
Övrigt
Projektanställning
Schemalagd arbetstid. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer regelbundet.
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Helen Andersson 0410-733793 Jobbnummer
9997706