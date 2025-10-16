Bergmans Demensboende söker timvikarier
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vi söker dig som vill ge våra äldre med demenssjukdom en meningsfull vardag, med god omsorg och omvårdnad, du har ett gott och lågaffektivt bemötande, en positiv livssyn och är 18år.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, demensvård eller liknande omsorgsarbete är det meriterande.
Som timvikarie arbetar du dag, kväll, helg samt natt.
Vi söker vikarier till verksamheten:
Bergmans Demensboende Öckerö-Gruppboende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom.
För att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter kommer du att få en grundlig introduktion med bredvidgång, läkemedelsdelegering och förflyttningsteknik innan du börjar jobba.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284629". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Äldreomsorg och Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Jessica Borgström jessica.borgstrom@ockero.se 031-976433 Jobbnummer
9560724