Vill du arbeta i en varierande och spännande roll, där säkerhet och produktion står i fokus? sök rollen som laddare!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Vi söker nu Bergarbetare till Laddningen i Kiruna. Här kommer du arbeta med tunnelladdning, rasladdning och specialladdning. Tunnelladdning är en del av salvcykeln i tillredningen, rasladdning innefattar produktionsladdning av skivraskransar i brytnings- och produktionsområden och specialladdning innefattar exempelvis laddning av schakt. För denna tjänst sker en intern utbildning på både rasladdning och tunnelladdning. Även arbete i sprängämnesförrådet kan förekomma. Laddningen är en stimulerande och spännande arbetsplats där du kommer ingå i ett team med engagerade och kompetenta kollegor. Tillsammans påverkar ni verksamheten och arbetar för framtidens gruv- och mineralindustri.
Det här har du med dig
Vi söker dig som främst är ansvarstagande, kan arbeta organiserat och har med dig ett stort säkerhetstänk. Som laddare arbetar du oftast i par och behöver därför vara självgående, kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta med andra. Arbetet innefattar nära kontakt med andra arbetsgrupper och därför är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt arbete kan prioritera efter behov och vara flexibel eftersom verksamhetens behov kan förändras. Utöver detta har du även med dig:
- Godkända gymnasiebetyg (krav)
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Behärska svenska i tal och skrift (krav)
- Erfarenhet från arbete under jord och/eller erfarenhet av sprängmedel är meriterande
- Sprängkort är meriterande
- C-kort eller erfarenhet av att köra lastbil är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Blir du aktuell för tjänsten, så måste du bli godkänd hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna.
Omfattning: Heltid, skiftgång förmiddag, eftermiddag och ledigvecka.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschefer:
Niclas Lundin niclas.lundin@lkab.com
Dennis Forss dennis.forss@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
Arbetsplats
Lkab
9580431