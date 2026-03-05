Bergarbetare Produktion LTL
2026-03-05
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
I Produktion LTL, lastning, transport och logistik, i Garpenberg blir du en del av en av världens mest moderna och digitaliserade underjordsgruvor. Här arbetar du i en miljö där teknik, säkerhet och laganda går hand i hand. Du välkomnas av ett tajt och stöttande team som värdesätter ordning, struktur och god kommunikation även när tempot är högt. Rollen passar dig som vill kombinera maskinstyrt arbete med praktiska moment, utvecklas i en trygg arbetsmiljö och bidra till en produktion i världsklass.
Din roll
Som Bergarbetare i Produktion LTL är du en central del av den dagliga gruvdriften i Garpenberg. Du arbetar under jord i ett teknikdrivet produktionsområde där ordning, säkerhet och samarbete är avgörande. Arbetet kombinerar maskinellt lastningsarbete, skärm- och maskinstyrt, med inslag av manuell lastning och dagliga tillsyner. Du trivs med att arbeta i ett sammansvetsat team, men har också förmågan att arbeta självständigt i fält när driften kräver det.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är skiftgång 7-7 dag/natt under jord. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt team
Du ingår i ett nära och välfungerande skiftlag av lastare/bergarbetare, tillsammans med en arbetsledare. Teamet arbetar enligt ett roterande schema som omfattar bland annat uppstart av maskiner, daglig tillsyn, smörjning och kontroll av lastområden. God stämning, öppen kommunikation och gemensamt ansvar för en säker arbetsmiljö är självklara delar av vardagen hos oss.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Lastning och transport av bergmassor med underjordsmaskiner
Daglig tillsyn och besiktning av maskiner, enklare smörjning samt underhåll i närmiljön
Arbeta säkert enligt etablerade rutiner och bidra till ordning, renhållning och effektiva arbetsflöden
Vid driftstörning växla till körning i fält med dosa och arbeta självständigt
Samarbeta nära med skiftlag, gruvbyggnation, underhåll, el och transport för en säker och effektiv produktion
Ditt bidrag
Gymnasiekompetens, gärna med teknisk eller maskininriktning
Mycket goda kunskaper i svenska, samt grundläggande kunskaper i engelska
B-körkort
God dator- och systemvana
Meriterande är om du har:
C-körkort
Erfarenhet av liknande arbetsmoment
Tekniskt intresse och/eller intresse för maskiner
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Stefan Hanspers, Stefan.Hanspers@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av våra Talent Acquisition Partner, Helen Eklid, Helen.Eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Ulf Gustafsson, IF Metall, 0225-360 33
Sista dag att ansöka är 19 mars 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MCF) under rekryteringsprocessen.
