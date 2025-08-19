Bergarbetare / Anläggningsarbetare
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Sevelund AB i Stockholm
Vi söker bergarbetare till Sevelund AB
Har du erfarenhet av bergspräckning eller bergarbeten och vill bli en del av ett mindre men växande entreprenadföretag? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Sevelund AB arbetar med mark- och anläggningsarbeten i Stockholm med omnejd. Vi är särskilt specialiserade på bergspräckning utan sprängämnen - en metod som ger hög precision, är trygg för omgivningen och inte kräver tillstånd. Våra uppdrag varierar från villatomter till större entreprenader, och vi är ett tajt team där alla hjälps åt.
Om rollen
Vi söker en bergarbetare som vill arbeta med:
Spräckning av berg med hydraulutrustning (t.ex. Darda, borrvagn m.m.)
Förberedande markarbeten och maskinhantering
Schakt, lastning och andra arbetsmoment som hör till entreprenader
Arbetet sker både självständigt och i team, och du är en viktig del i att skapa trygga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.
Vi tror att du är
Praktiskt lagd, noggrann och lösningsorienterad
Van vid fysiskt arbete och gillar att arbeta utomhus
Ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har erfarenhet av bergspräckning, borrning eller liknande arbeten (meriterande)
Innehar B-körkort (krav)
Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar med intressanta projekt
Möjlighet att utvecklas inom bergspräckning och markarbeten
Trevlig arbetsmiljö i ett sammansvetsat team
Konkurrenskraftig lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: work@sevelund.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Sevelund AB (org.nr 559079-8780)
9466244