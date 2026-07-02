Berg Pizzeria söker Chaufför för utkörning
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2026-07-02
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🍕 Berg Pizzeria i Malmö söker Chaufför för utkörning – Heltid 🍕
Vi på Berg Pizzeria söker nu en pålitlig och serviceinriktad chaufför som vill bli en del av vårt team! Vi levererar god mat till våra kunder varje dag – och nu behöver vi förstärka med en person som kan köra ut beställningar snabbt, säkert och med ett leende.
✅ Om tjänsten:
• Heltidsanställning
• Utkörning av mat till kunder i Malmö med omnejd
• Enklare arbetsuppgifter i pizzerian mellan körningar
• Arbetstider varierar – kvällar och helger ingår
🎯 Vi söker dig som:
• Har B-körkort (krav)
• Är punktlig, ansvarsfull och noggrann
• Trivs med att möta människor och ge bra service
• Klarar ett högt tempo och är stresstålig
• Har god lokalkännedom i Malmö (meriterande)
🚗 Vi erbjuder:
• Trygg heltidsanställning med bra arbetsmiljö
• Ett familjärt team och god stämning på jobbet
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
📍 Arbetsplats: Berg Pizzeria, Malmö
📅 Start: Omgående eller enligt överenskommelse
📞 Ansökan: Kontakta oss på telefon eller skicka din ansökan till mejlet.
PS - Ring gärna inte på kvällarna (efter kl 19.00) kring jobbansökan, ni kan absolut skicka sms istället då.
💬 Har du frågor? Tveka inte att höra av dig – vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Telefon / Mejl
E-post: Darwih_03@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Darwich, Mohamad Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Darwich Mohamad Jobbnummer
9990337