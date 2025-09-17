Beredskapssamordnare till Tillväxtverket
Är du en engagerad och målmedveten beredskapssamordnare med flera års erfarenhet från myndighet. Söker du en ansvarsfull roll där du får bidra i att bygga upp och utveckla Tillväxtverkets roll i totalförsvaret? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Från sommaren 2025 är Tillväxtverket sektoransvarig beredskapsmyndighet med ansvar för beredskapssektorn industri, byggande och handel.
Vi söker beredskapssamordnare med fokus på att utveckla och bygga myndighetens förmåga att uföra sektorsuppgifterna och ytterst planera och skapa för ökad förmåga inom sektorns ansvarsområde. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker nu en, eventuellt flera, beredskapssamordnare till vår nya enhet Sektor -och beredskapsansvar. I rollen ingår att bygga upp och stärka Tillväxtverkets organisation kopplat till totalförsvar och beredskap med särskilt fokus på sektorsansvaret. Du kommer att utveckla och genomföra myndighetens sektorsansvar och bidra till att utveckla strukturer, arbetssätt för rapportering, lägesbilder, förmågeskapande insatser inom sektorn och dess målgrupper. Att genomföra utbidlningar och övningar internt och externt kommer också ingå i din tjänst. Du kommer att samverka med andra myndigheter, andra relevanta aktörer inom sektorn, delar av näringslivet samt intern samverkan både på operativ- och ledningsnivå. Myndighetens arbete med säkerhetsskydd ingår inte i denna tjänst.
Arbetet är i en formativ fas vilket gör att det finns stora möjligheter för dig, tillsammans med enheten, att påverka upplägg och genomförande för att stärka myndighetens roll inom totalförsvaret.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppgiften
• Erfarenhet av arbete i det svenska beredskapssystemet och erfarenhet från arbetet med sektoransvar
• Minst tre års erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet
• Erfarenhet av och god förmåga att driva och leda projekt inom beredskapsområdet
• Goda kunskaper om offentlig förvaltning och styrning av den offentliga förvaltningen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska och engelska
Följande är meriterande:
• Utbildning inom totalförsvar, krishantering eller liknande genom MSB eller Försvarshögskolan
• Erfarenhet av arbete i krisledningsorganisation
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad verksamhet och säkerhetsskyddsarbete
• Erfarenhet av frågor som berör näringsliv, civilt försvar och eller militärt försvar kopplat till beredskap
• Erfarenhet av privat- och offentlig samverkan inom ramen för beredskapsfrågor
Som person söker vi dig som är
Strategisk och resultatorienterad i ditt arbetssätt. Du är också en god kommunikatör, är lätt att samarbeta med och du har lätt för att upprätthålla goda relationer. Du är självgående och drivande i ditt arbete.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass och anställningen kan komma att kräva godkänt resultat i säkerhetsprövning med registerkontroll.
Sista ansökningsdag är: 8 oktober 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta ställföreträdande generaldirektör, Lars Wikström, tfn 08-681 6568. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Carola Gellborn, mejl carola.gellborn@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
