Beredskapssamordnare till Sala kommun
2025-12-18
Om arbetsplatsen
Säkerhet- och beredskapsenheten vid Sala kommun är en central del av kommunens arbete för att skapa ett tryggt och robust samhälle. Enheten stärker kommunens motståndskraft vid kriser och extraordinära händelser samt säkerställer att verksamheter och kommunala bolag fungerar även vid störningar. Vi utvecklar och samordnar kommunens krisberedskap, civila försvar och säkerhetsarbete genom att identifiera risker, planera kontinuitetsarbete samt genomföra övningar och utbildningar.
Enheten fungerar som en stödfunktion och samarbetar nära med interna och externa aktörer, inklusive myndigheter, företag och frivilligorganisationer, för att stärka beredskapen och krishanteringen.
Arbetet är dynamiskt och växlar mellan långsiktig planering och snabba insatser vid behov. Som en del av teamet får du arbeta strategiskt för att öka samhällets motståndskraft.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare arbetar du med att driva och samordna beredskapsfrågorna inom kommunen. Du fungerar som ett kvalificerat stöd och har en central roll i att utveckla kommunens beredskapsarbete. Arbetsuppgifterna inkluderar att planera, utveckla och samordna kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar samt att utarbeta och uppdatera relevanta styrdokument. Du stödjer verksamheterna i att ta fram kontinuitetsplaner och samverkar med myndigheter, företag och andra aktörer inom totalförsvarsområdet.
Vidare har du en viktig roll i att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), utbilda berörda verksamheter samt planera och genomföra övningar inom beredskapsområdet. Du stödjer även kommunens krisberedskapsarbete och kan vid behov delta i och stödja kommunens krisledningsorganisation. Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning inom krisberedskap, totalförsvar, samhällssäkerhet eller ett närliggande område. Alternativt har du annan utbildning kombinerad med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av samording och ledning inom krisberedskap, kontinuitetshantering eller totalförsvar, gärna inom kommunal verksamhet. För att lyckas i rollen behöver du förstå lagstiftning och regelverk inom området, arbeta självständigt och kunna driva utvecklingsarbete. Eftersom tjänsten innebär samarbete med många aktörer, både internt och externt, behöver du ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan. Du bör även ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. B-körkort krävs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kontinuitetsplanering och/eller risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning från Försvarshögskolan, MSB eller motsvarande inom krisberedskap och totalförsvar. Erfarenhet av att leda utbildningar och övningar är en fördel, liksom arbete i kommunal eller offentlig verksamhet.
Den person vi söker är en initiativrik, analytisk och strukturerad person. Du har lätt för att skapa relationer och trivs med att arbeta både strategiskt och rådgivande. Vidare är du lösningsorienterad och har god förmåga att hantera komplexa frågor i en föränderlig omvärld. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Flextidsavtal
• Semesterväxling
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till distansavtal 2 dagar/vecka
Anställningsvillkor
Ange anställningsvillkor: Tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningen medför en krigsplacering i kommunen.
Tjänsten som beredskapssamordnare kan komma att placeras i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Säkerhetschef, David Lugnet, 0224-74 70 17 eller e-post: david.lugnet@sala.seFacklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, tfn. 0224-74 96 62, thomas.roberg@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
