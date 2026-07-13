Beredskapssamordnare till Säkerhetsenheten
Strängnäs kommun, Säkerhetsenheten / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2026-07-13
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Vill du göra skillnad på riktigt?
Samhället förändras snabbt och kraven på beredskap har aldrig varit större. I Strängnäs kommun bygger vi framtidens krisberedskap och civila försvar – och vi söker dig som vill vara med på resan.
Hos oss kombinerar du strategiskt utvecklingsarbete med operativa insatser, samtidigt som du bygger starka samarbeten både inom kommunen och med externa aktörer. Som beredskapssamordnare får du en viktig roll i arbetet med att säkerställa att kommunen kan hantera kriser, störningar och höjd beredskap.
Hos oss får du:
• Ett samhällsviktigt uppdrag med stor påverkan
• Möjlighet att utveckla och forma framtidens beredskap
• Kompetenta och engagerade kollegor
• En varierad roll med många kontaktytor
• Goda möjligheter till utveckling och lärande
Säkerhetsenheten tillhör kommunstyrelsens kansliavdelning, där även enheten för hållbar samhällsutveckling och den administrativa enheten återfinns. På enheten kommer du arbeta tillsammans med sju kollegor, där vi utöver beredskap även har experter inom informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet.
Arbetsgruppen består idag av många väldigt erfarna kollegor. För den här rollen söker vi därför dig som är i början av din karriär.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I rollen driver och utvecklar du kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Du arbetar nära verksamheter, myndigheter, frivilligorganisationer och andra viktiga samhällsaktörer för att stärka kommunens förmåga att möta framtida utmaningar.
Du kommer med stöd av kollegor bland annat:
• utveckla och samordna kommunens arbete med civilt försvar
• ta fram, förvalta och utveckla beredskapsplaner
• samordna och utveckla kommunens trygghetspunkter
• driva projekt som stärker kommunens beredskapsförmåga
• rekrytera, utbilda och öva Frivilliga Resursgruppen (FRG)
• planera och genomföra utbildningar och övningar för krisorganisationen
• utveckla och förvalta den centrala krisledningen
• arbeta med frågor kopplade till totalförsvar och värdlandsstöd
• samverka med myndigheter, organisationer och andra externa aktörer
• följa upp, prioritera och utveckla kommunens arbete inom beredskapsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom krisberedskap, samhällssäkerhet, riskhantering, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller säkerhetsområdet
• erfarenhet av att planera, samordna eller genomföra utbildningar och övningar
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från offentlig verksamhet
• kunskap om totalförsvarsplanering
• erfarenhet av samverkan med frivilligorganisationer eller myndigheter
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och utvecklingsinriktad. Du trivs i en roll där du får skapa tydlighet, driva frågor framåt och bidra till att människor samverkar mot gemensamma mål. Du har förmåga att se helheten och tänka strategiskt, samtidigt som du kan omsätta idéer till konkret handling.
Du arbetar självständigt och långsiktigt, men värdesätter också samarbete och dialog. Med ett tryggt och förtroendeingivande sätt skapar du goda relationer och får andra med dig i utvecklingsarbete. Du motiveras av att bidra till framtidens beredskap och till att bygga en verksamhet som står rustad för både dagens och morgondagens utmaningar.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer en säkerhetsprövning att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde 1 oktober, eller efter överenskommelse.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar ska utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Detta gäller, from 15 juli 2026, även för alla tjänster hos Vuxenutbildningen.
Även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll. För dessa tjänster innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "228/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365)
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, Säkerhetsenheten Kontakt
Säkerhetschef
Per Maniette sakerhet@strangnas.se Jobbnummer
10000671