Beredskapssamordnare till Kretslopp och vatten
Göteborgs kommun / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-07-10
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Vill du vara med och utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid kriser, samhällsstörningar och höjd beredskap? Nu söker vi en beredskapssamordnare som vill ta en central roll i förvaltningens arbete inom beredskapsområdet och civilt försvar. Beredskapssamordnaren finns organiserad inom Säkerhets- och beredskapsenheten.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare utvecklar och samordnar du förvaltningens arbete inom civilt försvar, beredskap och kontinuitetsplanering. Förvaltningen ansvarar för de samhällsviktiga områdena vatten, avlopp och avfall och beredskapsfrågorna finns inom alla delar.
I rollen kommer du att:
Samordna och driva förvaltningens beredskapsgrupp som består av medlemmar från alla avdelningar.
Ansvara för planeringen för höjd beredskap genom att medverka i framtagandet av beredskapsplaner, krigsorganisation och arbete med krigsplacering.
Samordna och utveckla det systematiska arbetet med kontinuitetshantering för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas även vid störningar.
Utveckla och samordna arbetet inom de resursfunktioner som förvaltningen ansvarar för, vara förvaltningens representant i nätverket kring stadens övriga resursfunktioner och skapa förutsättningar för effektiv samverkan mellan berörda aktörer.
Arbeta med försörjningsberedskap genom att kartlägga, analysera och kravställa verksamhetskritiska varor och tjänster för att förvaltningen ska kunna fungera även under pressade förhållanden.
Ansvarar för framtagandet av förvaltningens utbildnings- och övningsplan, samt genomföra övningar i enlighet med denna.
Informera och utbilda inom både beredskaps- och kontinuitetsområdet inom hela förvaltningen.
Förvaltar och utbildar inom nödkommunikation i from av RAKEL och är förvaltningens representant inom området och inom utvecklingen mot SWEN.
Bidra med expertkunskap och analyser inom risk- och sårbarhetsarbetet (RSA), med särskilt fokus på hur olika risker och händelser kan påverka vattenförsörjningen och annan samhällsviktig verksamhet.
Du kommer även att vara förvaltningens representant i stadens beredskapsnätverk där du får ett brett kontaktnät och möjlighet att samverka med aktörer från hela Göteborgs Stad. Rollen erbjuder stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka utvecklingen inom ett område som blir allt viktigare för samhällets säkerhet och motståndskraft.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom säkerhet, beredskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av arbete inom kontinuitetshantering, försörjningsberedskap, eller civilt försvar.
Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då arbetet innebär framtagande av styrande dokument, analyser och beslutsunderlag.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om RAKEL.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en självgående och initiativrik person som tar ansvar för ditt arbete och driver uppgifter framåt. Du arbetar strukturerat och metodiskt samt har förmåga att omsätta komplexa frågor till tydliga underlag och praktiska lösningar. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda samarbeten. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du ser värdet av samverkan för att nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar drog- och alkoholtest, registerkontroll hos Säkerhetspolisen samt att du har svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag – både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Sandy Westergren sandy.westergren@kretsloppochvatten.goteborg.se Jobbnummer
9998831