Beredskapssamordnare till Heby kommun
2026-01-30
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
I en föränderlig värld söker vi nu någon som delar vår höga ambitionsnivå för beredskap och säkerhet.
Vill du bli en del av vårt fortsatta arbete med att skapa en trygg och hållbar kommun?
Rollen
Vi söker en beredskapssamordnare som vill utveckla, samordna och stärka kommunens krisberedskaps- och säkerhetsarbete.
- Du planerar och genomför utbildningar/övningar inom krishantering för våra medarbetare och externa aktörer
- Du ansvarar för kommunens arbete med informationssäkerhet genom att identifiera, hantera och åtgärda risker och hot kring vår information
- Du arbetar aktivt med risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa en robust och framtidssäker kommun
- Du utvecklar och följer upp kommunens kontinuitetsplaner och säkerställer att de är integrerade i verksamheten
- Du bygger och upprätthåller relationer med externa aktörer såsom myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer för att stärka samverkan och gemensamma insatser
Det här är vi
Vi trivs på arbetet, bollar idéer, har framtidsfokus och är stolta över vårt arbete. Vi arbetar engagerat och prestigelöst tillsammans. Du och din närmsta kollega som också är beredskapssamordnare arbetar tillsammans med arbetsuppgifterna, planerar och prioriterar själva. Hos oss får du stora möjligheter att påverka och utveckla kommunens arbete inom krisberedskap och säkerhet.
• "Mitt arbete är både roligt och intressant. Det känns kul att frågan har så stort fokus och att verksamheterna är så engagerade." Marie Löfgren, beredskapssamordnare, Heby kommun.
Är det här du?
- Du har relevant högskoleutbildning inom krisberedskap, säkerhet eller liknande områden. Alternativt så har du erfarenhet av krisberedskap och samhällssäkerhet, gärna från en liknande roll i en offentlig organisation
- Du trivs i en organisation som är flexibel och företagsam
- Du är initiativtagande och analytisk
- Du tycker om att samarbeta med andra och värdesätter relationer
- Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- Du innehar B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har utbildning som säkerhetsskyddschef.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
