Beredskapssamordnare till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-07-08
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Vill du vara med och stärka Eslövs kommuns beredskap inför framtidens utmaningar? Som beredskapssamordnare får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla kommunens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och samhällsstörningar. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till ett tryggt, robust och motståndskraftigt Eslöv.
Ditt uppdrag
Som beredskapssamordnare har du en central roll i att utveckla och samordna kommunens arbete inom civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd.
Du kommer bland annat att:
Vara ett kvalificerat stöd till ledning och verksamheter
Utveckla och implementera planer, rutiner och styrande dokument
Arbeta med kontinuitetshantering
Utveckla kommunens krisledningsarbete
Stärka kommunens arbete med försörjningsberedskap
Planera, samordna och genomföra utbildningar och övningar
Samverka med externa aktörer, delta i nätverk och bedriva omvärldsbevakning
Rollen innehåller både strategiska och operativa arbetsuppgifter och kräver förmåga att växla mellan långsiktigt utvecklingsarbete och aktuella frågor som behöver hanteras här och nu.
Din erfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis statsvetenskap, säkerhet, beredskap, krishantering eller samhällsplanering
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Civil beredskap
Säkerhetsskydd
Beredskaps- och kontinuitetsplanering
Krisledning
Försörjningsberedskap eller försörjningssystem
Är det här du?
Behåller lugnet och fattar välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras
Är lyhörd och har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt
Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten
Har förmåga att se helheten och förstå komplexa sammanhang
Kommunicerar tydligt och skapar förståelse och engagemang hos andra
Arbetar strukturerat, självständigt och målmedvetet
Vi erbjuder
En varierad roll med både strategiska och operativa arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och utveckla kommunens beredskapsarbete
Goda möjligheter till utveckling och lärande Publiceringsdatum2026-07-08Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 31 Augusti och den 3 september och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs före anställning. Godkänd säkerhetsprövning samt svenskt medborgarskap är krav för anställning.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Om arbetsplatsen
Säkerhetsenheten ansvarar för kommunens arbete inom bland annat krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet samt trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.
Du ingår i ett team bestående av säkerhetschef, trygghetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare och ytterligare en beredskapssamordnare. Vi arbetar nära varandra och stöttar varandra vid behov, vilket bidrar till en bred och utvecklande arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Då det är semestertider kan svarstiden för frågor om tjänstenvara längre än normalt
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335500 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen Kontakt
Avdelningschef
Susanna Karlsson susanna.karlsson@eslov.se +4641362853 Jobbnummer
9996098