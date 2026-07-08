Beredskapssamordnare till Eslövs kommun

Eslövs kommun, Juridiska avdelningen / Administratörsjobb / Eslöv
2026-07-08


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Vill du vara med och stärka Eslövs kommuns beredskap inför framtidens utmaningar? Som beredskapssamordnare får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla kommunens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och samhällsstörningar. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till ett tryggt, robust och motståndskraftigt Eslöv.
Ditt uppdrag
Som beredskapssamordnare har du en central roll i att utveckla och samordna kommunens arbete inom civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd.
Du kommer bland annat att:

Vara ett kvalificerat stöd till ledning och verksamheter

Utveckla och implementera planer, rutiner och styrande dokument

Arbeta med kontinuitetshantering

Utveckla kommunens krisledningsarbete

Stärka kommunens arbete med försörjningsberedskap

Planera, samordna och genomföra utbildningar och övningar

Samverka med externa aktörer, delta i nätverk och bedriva omvärldsbevakning

Rollen innehåller både strategiska och operativa arbetsuppgifter och kräver förmåga att växla mellan långsiktigt utvecklingsarbete och aktuella frågor som behöver hanteras här och nu.
Din erfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis statsvetenskap, säkerhet, beredskap, krishantering eller samhällsplanering

God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Civil beredskap

Säkerhetsskydd

Beredskaps- och kontinuitetsplanering

Krisledning

Försörjningsberedskap eller försörjningssystem

Är det här du?
Behåller lugnet och fattar välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras

Är lyhörd och har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt

Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten

Har förmåga att se helheten och förstå komplexa sammanhang

Kommunicerar tydligt och skapar förståelse och engagemang hos andra

Arbetar strukturerat, självständigt och målmedvetet

Vi erbjuder
En varierad roll med både strategiska och operativa arbetsuppgifter

Möjlighet att påverka och utveckla kommunens beredskapsarbete

Goda möjligheter till utveckling och lärande

Publiceringsdatum
2026-07-08

Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 31 Augusti och den 3 september och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs före anställning. Godkänd säkerhetsprövning samt svenskt medborgarskap är krav för anställning.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:
https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/ (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Om arbetsplatsen
Säkerhetsenheten ansvarar för kommunens arbete inom bland annat krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet samt trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.
Du ingår i ett team bestående av säkerhetschef, trygghetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare och ytterligare en beredskapssamordnare. Vi arbetar nära varandra och stöttar varandra vid behov, vilket bidrar till en bred och utvecklande arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Då det är semestertider kan svarstiden för frågor om tjänstenvara längre än normalt
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-31 .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335500 - 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eslövs Kommun (org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta)
241 80  ESLÖV

Arbetsplats
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen

Kontakt
Avdelningschef
Susanna Karlsson
susanna.karlsson@eslov.se
+4641362853

Jobbnummer
9996098

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