Beredskapssamordnare med placering Sundbyberg
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen i Stockholm
, Sundbyberg
, Norrköping
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du bidra till att stärka säkerheten och beredskapen i en av Sveriges mest samhällsviktiga myndigheter? Hos Migrationsverkets säkerhetsavdelning får du en central roll i att driva och samordna arbetet med beredskap och civilt försvar nära den operativa verksamheten.
Migrationsverkets säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten. Vid säkerhetsavdelningen arbetar experter med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Vi söker nu beredskapssamordnare. Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet till personlig utveckling för dig med utbildning och/eller erfarenhet inom krisberedskap och frågor som rör totalförsvar. Du kommer arbeta i nära samarbete med experter inom civil beredskap och säkerhetsområdet samt säkerhetssamordnare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare kommer du att arbeta med frågor som rör Migrationsverkets civila beredskapsarbete. Du kommer att arbeta direkt mot en region eller en avdelning och förväntas stödja och delta i planerandet och genomförandet i arbetsgrupper och projekt. Du kommer framförallt att arbeta inom områden som rör kontinuitetshantering, krigsorganisation, risk och sårbarhetsanalys samt utbildning och övning.
I arbetet kan förekomma handläggning av remisser såväl interna som externa. Du kommer arbeta i grupp och samverkan med andra myndigheter och organisationer kan bli aktuellt.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa relationer och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du bygger nätverk och underhåller relationer.
Vidare arbetar du strukturerat och tar själv självständigt ansvar för dina uppgifter. Du har mod att ta egna initiativ och agera efter din egen övertygelse inom ramen för fattade beslut, verksamhetsplan och mål.
Du är även en utmärkt representant för säkerhetsavdelningen i både interna och externa sammanhang samt kan bygga goda relationer både inom och utom myndigheten. Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Krav
• Akademisk utbildning med inriktning mot säkerhet, risk- och krishantering eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet.
• Kunskap inom befintlig lagstiftning inom krisberedskaps- och totalförsvarsområdet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Svenskt medborgarskap.
Meriter
• Kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med projekt, gärna inom krisberedskaps- och totalförsvarsområdet.
• Kunskap om och/eller erfarenhet av att planera och genomföra övningar och utbildningar.
• Erfarenhet av arbete med handläggning av säkerhets- och krisberedskapsfrågor.
• Kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare med inledande 6 månader provanställning.
Arbetstider: kontorsarbetstid alt. förtroendearbetstid. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt.
Vi tillämpar individuell lönesättning inom ett lönespann på ungefär 50 000-57 000 kr.
Placering: Sundbyberg. Arbetet innebär resor inom hela landet.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer finns kontaktuppgifter till rekryterande chef längre ner.Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den dag månad 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning inom ett spann på ungefär 50 000 - 57 000 kr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Erik Berntsson 010-2036850 Jobbnummer
9726359