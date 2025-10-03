Beredskapssamordnare (alternativt beredskapsadministratör)
2025-10-03
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Säkerhets- och beredskapsenheten i Herrljunga kommun har ett brett uppdrag och arbetar både strategiskt och operativt med bland annat civil beredskap, brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
I rollen som beredskapssamordnare kommer du att bidra i arbetet att samordna, planera och utveckla Herrljunga kommuns arbete inom krisberedskap och civilt försvar utifrån gällande lagkrav och kommunens egen målsättning inom områdena. En viktig del i rollen är att stödja kommunens förvaltningar i deras operativa beredskapsarbete. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och kräver ofta samverkan både internt med kommunens alla förvaltningar men även externt med andra kommuner, myndigheter, företag, föreningar och medborgare.
Eftersom tjänsten är ny kommer du ha möjlighet att påverka rollens utformning men aktuella arbetsuppgifter och ansvar är:
* Implementera, upprätthålla och uppdatera strategiska dokument samt skapa förutsättningar för ledning, verksamhetschefer och medarbetare att genomföra beredskapsarbetet i sin verksamhet.
* Ge operativt stöd och rådgivning i beredskapsfrågor till kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter.
* Genomföra aktiviteter som ger ökad medvetenhet och kunskap om beredskapsarbetet både internt och externt.
* Planera, leda och medverka vid genomförandet av analyser, kontinuitetsplanering, övningar m.m.
* Bereda frågor för beslut av ledning samt löpande följa upp beslutade åtgärder.
* Hantera, sammanställa och utvärdera inträffade incidenter/händelser.
* Ingå i kommunens centrala krisledning.
* Leda och delta i relevanta interna och externa samarbets- och samverkansgrupperingar.
Förutom huvuduppgiften att arbeta med kommunens beredskapsarbete kommer du även att vara involverad i Säkerhets- och beredskapsenhetens övriga arbetsområden (brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet).Kvalifikationer
Du måste ha:
* Relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet av aktivt beredskapsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Hög säkerhetsmedvetenhet och förståelse för de risker och sårbarheter en kommun kan utsättas för.
* B-körkort.
* God datorvana och god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning då befattningen är säkerhetsklassad.
Det är meriterande om du också har:
* God kunskap om Herrljunga kommuns geografiska område.
* Juridisk förståelse och goda kunskaper om relevant lagstiftning och andra ramverk.
* Erfarenhet av att leda projekt och processer.
* Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
* Erfarenhet av planering och genomförande av utbildningar, analyser, informations- och systemklassificeringar och liknande.
* Erfarenhet av att leda och/eller ingå i krisledningsgrupp samt självständigt hantera inkommande händelser och incidenter.
Vi vill att du är:
* Noggrann och omdömesgill med god förmåga att sätta komplicerade sakfrågor och skeenden i ett större sammanhang.
* Självgående, analytisk och jobbar strukturerat.
* Service- och samarbetsfokuserad.
* En person som klarar av att skapa lugn även i osäkra situationer och förhållanden.
* Tydlig och pedagogisk i tal och skrift samt är bekväm med att agera inför större grupper som föredragande, utbildare eller processledare.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och ser fram emot att få veta mer om dig!
Alternativet beredskapsadministratör
Vi vill även öppna upp möjligheten att söka tjänsten även om man saknar kvalifikationen om relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet av aktivt beredskapsarbete under förutsättning att man i stället går eller planerar att gå en relevant beredskapsutbildning (tex 2 årig utbildning på Yrkeshögskolan eller likvärdigt). Tjänsten blir då i stället beredskapsadministratör på 50% för att möjliggöra att studera på halvtid och arbetsuppgifterna kommer att anpassas utifrån kunskapsnivå.
Övriga kvalifikationskrav gäller även för tjänsten som beredskapsadministratör.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
Varmt välkommen med din ansökan!
