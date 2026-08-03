Beredskapssamordnare
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du vara med och bygga upp Tillväxtverkets nya enhet för Sektors -och beredskapsansvar och samtidigt bidra till att stärka Sveriges totalförsvar i samverkan med myndigheter, näringsliv och internationella aktörer? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Tillväxtverket är sedan juli 2025 beredskapsmyndighet med sektorsansvar för sektorn industri, byggande och handel.
Vi söker nu en beredskapssamordnare till vår enhet för Sektors -och beredskapsansvar.
Om tjänsten
I rollen ingår att bygga upp och stärka Tillväxtverkets organisation kopplat till totalförsvar och beredskap med särskilt fokus på frågor som rör försörjningsberedskap, inkl. privat-offentlig samverkan (POS) och näringslivets roll. Du kommer, tillsammans med kollegor på enheten och inom myndigheten, att driva arbetet med att bygga upp sektorn industri, byggande och handel. Det innebär att du ska kunna ta dig an övergripande projekt och uppdrag inom sektorn som driver utvecklingen framåt. Du ska också bidra till att samordna arbetet med beredskapsfrågor inom Tillväxtverket.
Arbetet är i en formativ fas vilket gör att det finns stora möjligheter för dig, tillsammans med enheten, att påverka upplägg och genomförande för att stärka myndighetens roll inom sektorn, beredskapssystemet och ytterst totalförsvaret. Enheten planeras att omfatta ca 10 medarbetare med placering i Stockholm eller Östersund.
Ditt tjänstgöringsställe är Stockholm eller Östersund.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen inom område statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppgiften
Minst två års aktuell erfarenhet av arbete på nationell statlig myndighet
Erfarenhet av aktörsgemensamt arbete i det svenska beredskapssystemet på nationell nivå
Erfarenhet av och god förmåga att driva och leda projekt inom beredskapsområdet
Goda kunskaper om offentlig förvaltning
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska och engelska
Följande är meriterande:
Utbildning inom totalförsvar, krishantering eller liknande genom Myndigheten förcivilt försvar eller Försvarshögskolan
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad verksamhet och säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av frågor som rör näringsliv, civilt försvar och/eller militärt försvar kopplat till beredskap
Erfarenhet från arbetet med sektorsansvar på statlig myndighet alternativt arbete med beredskap inom geografiskt områdesansvar
Erfarenhet av försörjningsberedskap
Som person söker vi dig som är strukturerad och analytisk. Du ska också vara flexibel, drivande och målinriktad.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs/medarbetarochchefspolicy.600.htmlsom
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den https://www.statskontoret.se/fokusomraden/god-forvaltningskultur-och-antikorruption/den-statliga-vardegrunden/
. Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen
Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Dnr: https://public360_prod/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=288997
Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta ställföreträdande generaldirektör Lars Wikström, tfn 08-681 6558. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare, ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med ansvarig chef. https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs.960.html
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), https://tillvaxtverket.se/
102 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Tillväxtverket Jobbnummer
10018294